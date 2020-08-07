Twitter為各國官員官媒加標籤 特朗普個人帳戶不受限
環球政治 16:54 2020/08/07
美國社交媒體平台Twitter宣佈加強限制措施，為各國政府官員及國家附屬媒體的帳戶添加標籤，同時不會為這些帳戶的帖文進行推廣。新措施目前適用於中國、英國、美國、法國及俄羅斯的政府官員和官媒，但美國總統特朗普的私人帳戶都不受限。
美國有線新聞網絡（CNN）報道，Twitter為各國外交部長、官方發言人等重要政府官員加上標籤，標籤將顯示官員所屬國家國旗和標上「政府帳戶」（government account）的字眼。
而Twitter也會為各國家相關媒體，及該媒體總編輯等高級職員的帳戶加上標籤，標籤將顯示話筒圖案及標上「國家相關媒體」( state-affiliated media)的字眼。
Twitter發言人表示，美國總統特朗普的個人帳戶@realDonaldTrump不會獲得標籤，而美國總統官方帳戶@POTUS及白宮帳戶就會獲得標籤。
但Twitter指出，各國元首的個人帳戶不會遭加上標籤，因為這些帳戶擁有廣泛知名度及遭媒體高度關注。Twitter又表示，加上標籤是為用戶在看到有關各國地緣政治的帖文時，可了解發帖文者與該國的關係。
Twitter近期一直大力打擊國營媒體的政治宣傳，去年已停止為國有媒體帳戶投放廣告的服務，並在全球範圍內禁止所有政治廣告。
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責任編輯：鄭錦玲