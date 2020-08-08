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【抗疫新遊戲】Google推5個網上互動遊戲　探索藝術文化世界

科技 09:00 2020/08/08

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Google周五（7日）宣布，推岀5個嶄新文化網上互動遊戲，在家隔離期間，不妨參與一下具教育意義的歷史和文化體驗！

大人細路居家抗疫，想齊齊放鬆大玩親子遊戲，同時學到新知識，機會來了飛雲！Google周五（7日）宣布，推岀5個嶄新文化網上互動遊戲，包括以色彩為主的Color Hunt、創作音樂的Assisted Melody、從草圖認識藝術的Draw to Art、由小企鵝為大家擔當虛擬導遊的Hopper, the penguin explorer，以及在書海中穿梭航行的An Ocean of Books。在家隔離期間，不妨參與一下具教育意義的歷史和文化體驗！

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Google表示，用家只要在電腦到訪Google藝術與文化的網頁，或是在手機及平板電腦開啟Google藝術與文化應用程式（Android 及 iOS 皆可），便可一同來體驗文藝國度。

以全新方式欣賞四周環境，利用相機捕捉色彩元素，亦可為你最愛的畫作換上全新色調。此外，可利用不同環境去創作和比較不同的作品，甚至向朋友發出挑戰，揀選指定物品類別為畫作重新上色。

你可以揀選不同的演奏樂器和節奏，在五線譜上自由創作旋律，完成後按下播放鍵，系統便會自動將你的旋律融入至古典作曲家巴哈的音樂風格中，生成獨一無二的樂章。

很多經典藝術作品的第一步，都是由一幅草圖開始。Draw to Art可自由發揮創意，以不同形狀繪出草圖，然後利用機器學習找出最相似的油畫、素描或雕塑作品等，助你發掘和認識收藏在各地的藝術作品。

雖然疫情期間無法出遊，但小企鵝將化身為專屬導遊，由吉薩的金字塔到巴黎鐵塔，走到世界各地最美麗的地方。你還可以為小企鵝拍照「打卡」，為這個虛擬旅途留下最美一刻。

化身成為探索家，打開夢幻地圖並在一遍書海中穿梭航行，探索Google的收藏書籍，從中學習有趣小知識和欣賞珍貴手稿。

責任編輯：姚慧儀

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