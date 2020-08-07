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【騰訊股價】騰訊曾挫一成穿500元關口　99隻騰訊牛證遭打靶

即市財經 16:18 2020/08/07

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【騰訊股價】騰訊曾挫一成穿500元關口　99隻騰訊牛證遭打靶

騰訊 （00700） 受累美國總統特朗普簽行政命令，要求美國居民45日後，不可與微信進行任何交易，騰訊股價今早曾急挫一成，一度跌穿500元關口。受騰訊大跌拖累，99隻騰訊牛證今早遭「打靶」，強制收回。

騰訊今早高開0.6%，開報559元，早段隨大市向下，禁令消息公布後，騰訊股價跌勢加劇，中午收市前曾挫一成，低見499.4元，其後低位見反彈，騰訊最終收報527.5元，跌5%，成交326億元。

騰訊牛證打靶涉及的對沖股份沽盤逾377萬股，重貨區分別為522至527.5元，以及510至515.5元。

至於牛證收回價下一重倉區落於492至497.8元，涉及的對沖股份沽盤達75.2萬股。

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責任編輯：梁浩碩

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