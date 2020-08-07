【美股動向】道指現黃金交叉 美股升勢還未完？

美股連升四日後，三大指數之一的道瓊斯工業平均指數出現黃金交叉，50天平均綫升穿200天綫。對上一次道指出現黃金交叉已是去年3月19日，當時美股在貿易戰及全球經濟放緩的陰霾中恢復過來，直至3月中旬出現黃金交叉後，輾轉升至疫情前高位，升幅達15%。

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但論升幅，側重於舊經濟股的道指，升幅明顯滯後於較多科技股的納斯達克指數及標普500指數，當中納指早在6月2日起出現黃金交叉，至今指數升幅達15.6%，指數更突破萬點，最新報11108點。

不過，安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)提醒，市場應留意企業違約及資本減值事件，認為有機會出現下一輪股市修正，惟跌幅不會低至3月觸及的低位。

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