【HKTVmall】港視王維基：月活躍用戶120萬 長者版App下載量約10萬

▲ 香港電視副主席王維基表示，疫情衍生新商機。

新冠肺炎肆虐，帶動網購需求。香港電視 （01137） 副主席王維基表示，疫情衍生新商機，港視旗下的網購平台HKTVmall目前每月活躍用戶數120萬，其中長者用戶佔約1成。

王維基出席網上論壇時表示，有調查顯示到明年中，全球人口家居生活將會成為新常態，意味人口的流動性都會因而大減，新商機亦因此而衍生。

他續指，HKTVmall去年底推出簡易版，供長者用戶使用，累積下載量約10萬，並認為年長用戶一般較年青用家更忠誠。他又透露，公司原本打算今年力推「HKTVmall簡易版」，但受疫情影響計劃要延期。

面對多個街市爆發感染群組，政府亦多次呼籲長者減少到街市購物。王維基認同，若每個人觸摸食品的確容易傳播病毒，但目前本地提供網購的商戶仍然較少，運輸力不足以滿足長者需求，建議應由政府帶頭為長者運送日用品。

事實上，受疫情影響，HKTVmall亦實施多項特別安排，例如短暫調整免運費的最低金額、以及延長運貨時間到至少1星期。

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