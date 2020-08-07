【新股IPO】百勝中國傳最快9月來港作第二上市 百勝：不作評論（第二版）

▲ 據彭博早前引述消息人士報道，百勝中國正與中金和高盛合作。

繼網易 （09999） 、京東 （09816） 來港作第二上市後，據外電報道指，百勝中國（美：YUMC）爭取於8月份尋求上市聆訊，最快於9月份來港上市。百勝中國早前秘密遞交在港上市申請，集資規模為20億美元（約156億港元）。百勝中國回應指，據公司政策，對於市場傳聞猜測不作評論。

據彭博早前引述消息人士報道，百勝中國正與中金和高盛合作。

百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY。截至昨日公司總市值約204億美元（1591億港元）。

早前百勝中國公布今年第二季度業績，集團收入按年跌11%至19億美元（約147億港元），淨利潤跌26%至1.32億美元（約10億港元），經調整淨利潤按年跌23%至1.36億美元（約10.5億港元）。

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責任編輯：謝卓榮

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