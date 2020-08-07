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【全民檢測】林鄭：最快兩周推自願普及檢測　主動尋中央助建「港版方艙醫院」

即市財經 17:13 2020/08/07

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行政長官林鄭月娥下午3時主持記者會，料交代自願全民檢測。

本港第三波新冠肺炎疫情未止，行政長官林鄭月娥召開記者會，交代全民檢測安排，未來會「三管齊下擴大檢測範圍」，包括推行全民自願性質的普及檢測，由港府免費提供。林鄭稱，由於普及全民檢測需要時間籌備，料最快約兩周後實施。

林鄭又表示，中央已成立兩支支援隊伍，也交代政府已選址西環中山紀念公園建立「火眼實驗室」，在亞博內外設置更多俗稱「港版方艙醫院」、「港版火神山醫院」的臨時負壓病床。

【最新消息】今日再錄得89宗確診個案，其中81宗為本地感染，是連續第5日確診病例回落至雙位數。

記者會以「中央全力支持　特區同心抗疫」為題。

港府以「中央全力支持　特區同心抗疫」交代新防疫檢測措施（港台影片擷圖）。

以下為記者會文字直播

【16：09】記者會結束。

【16：07】林鄭承認現時未完全確實普及檢測時應如何有效採樣，要避免人群聚集，會爭分奪秒研究及準備，而臨時實驗室仍需10多日完工。

【15：59】林鄭月娥稱，在檢測、建立新設施的成本，中央都願意攤分支付﹐但目前仍未清楚所需的化驗費用。

至於來港的內地檢測隊，林鄭月娥認為，禮節上都應由香港負責，形容「（招待）幾十人要幾多錢」。

【15：47】林鄭強調，內地化驗人員絕對是有資格，只是並非香港認可的資歷架構。

【15：43】內地有兩隊支援隊，一支是負責檢測，7人先遺隊已到港
據其了解，全隊有約60人。另一支是「方艙醫療隊」，從未來港，會否親身到港也是未知數，相信不會成千上萬的工程人員過來，因香港也有建築能力。相關人員獲豁免14日強制檢疫。

【15：38】有港人憂港人的基因樣本送到內地，林鄭月娥稱，負責檢測機構都不會知道樣本的資料、姓名等，只會見到特定數字，一有陽性會通知衛生署，再由衞生當局接洽，檢測樣本也會立即在港銷毀。

【15：37】林鄭月娥指，要在香港做全民檢測，無禁足令配合，效果差一點，但香港人很多已感抗疫疲勞，要思考香港情況，是承受不起的。

【15：32】林鄭籲勿以陰謀論看待安排，破壞中央與港關係。

【15：30】林鄭向中央提出兩個具體要求：一是，除了醫管局已經在亞博成立的社區設施，提供最多900床位後，中央會協助在亞博內再額外建設1000個負氣壓設施的床位，林鄭稱此如「港版方艙」。

二是，在亞博會旁3.2萬平方米的地皮建臨時醫院，林鄭形容是「港版火神山醫院」，料可提供800至1000張額外負壓病床，但或需數月安排。

【15：30】香港的私營機構不足以提供大量檢測，中央的支援是透過3間國家級檢測機構，包括華大基因香港公司，即金域及海普，現已加設臨時實驗室，包括已在中山紀念公園建所謂「火眼實驗室」。

【15：27】第三是普及社區檢測，所有市民想做就可以做，或涉及數以百萬計市民都期望得到病毒檢測，預計兩星期後可啟動普及檢測，現未確定採樣方式。

安排上，港府會採5原則：

1. 相對短時間內提供免費檢測服務
2. 保持社交距離原則，避免所有人群聚集及排隊的安排
3. 必須便民及電子化
4. 盡量確保整個流程安全、有序，回收過程有全程追蹤
5. 保證資料安全，化驗室完全不知樣本提供者的個人資料、身份

【15：19】第二是特定群組檢測，望可以擴展至經常接觸市民的群組，舉例機構內經常接觸市民的前線職員，例如收銀員、郵差、教職員、酒店的前線員工等，也包括為每位參與的孕婦發出檢測結果報告。

【15：18】港府採取三管齊下措施，第一是病毒檢測，將繼續由衛生署及醫管局主導，有需要時再外判私人化驗所，過去7天，每日平均可完成超過1.3萬個檢測。

【15：17】林鄭聲稱有政治凌駕醫療等偏頗言論出現，因而提早宣布措施框架。

【15：16】由內地來的一支核酸檢測團隊已到港。

【15：15】林鄭月娥稱，7月下旬向中央尋求兩方面合作，一方面加強社區檢測能力，另一方面增加社區隔離治療中心。中央已表示會應港府的要求，提供一切支持。

【15：13】鯉魚門渡假村已轉為社區隔離治療中心，轉由醫管局管理，也增加亞博社區治療中心設施。林鄭稱，由最高峰有超過200位確診患者在家等候送院，到現時已無個案在家等候送院的人士。

【15：12】醫管局過往做法是將患者送入醫院隔離及治療，是很有效的做法，但同時對醫療系統壓力較其他地區大。

【15：11】林鄭認為，現時可做普及檢測，當中需要加強檢測能力，今日所指的中央支持，其中一環就是要加強檢測能力。

【15：10】特區政府一開始集中在醫療機構、有病徵人士，現已分到第8層，透過醫管局旗下12間著通科門診，可索取自行檢測。

【15：08】林鄭月娥認為檢測是防疫重要手段，可達至早識別、早隔離、早治療。

【15：07】以群組區分，安老院舍、殘疾有1048間院舍完成檢測，約8成、共3.2萬名從業員，只有1個檢測發現確診。

1.5萬名的士司機已完成檢測，確診數字12人。屠房找出5個確診個案，比例較高。

【15：06】若將比例擴展到全港人口，推算香港可能有1500個隱性患者。

【15：05】7月中以來，完成13.7萬宗社區特定群組檢測，有45個陽性個案，等於1萬人中有4個陽性個案。

【15：03】從7月至今，5個多星期增加1206宗確診，累計確診高達3850宗。確診人士涉及行業包括各行各業，群組爆發亦有近20個群組，包括地盤、街市、屠房、老人院等，的士司機亦超過30名。

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