【騰訊禁令】美國封殺微信　未傷騰訊元氣？

▲ 截至今年首季，微信的月活躍用戶達12億，是美國人口的逾3.5倍。

中美科技戰升級，繼TikTok後，騰訊 （00700） 旗下微信（WeChat）成為最新被封殺對象。外電報道，美國總統特朗普簽署行政令「解決微信所構成的威脅」，在行政令簽署後45天起禁止一切與騰訊旗下的微信有關的交易。受消息拖累，騰訊股價今早急挫，曾穿500元關口。到底微信被華府封殺，對騰訊影響有多大？

微信用戶為美國人口3.5倍 海外華人多用

騰訊靠QQ起家，2011年推出微信，奠定中國社交媒體龍頭地位。截至今年首季，微信的月活躍用戶達12億，是美國人口的逾3.5倍。然而，微信面對私隱安全、監控爭議，加上其他即時通訊如Whatapps等競爭，微信在西方國家並不算非常普及，惟屬海外華人的主要社交媒體。

騰訊總裁劉織平在2018年曾披露，微信海外註冊用戶超過7000萬。分析指出，微信海外用戶的增長動力主要來自東南亞、歐洲及美國。不少海外的零售商也用微信直接與中國客戶聯絡。

微信等社交媒體佔騰訊收入約兩成

去年微信及騰訊旗下其他社交媒體的收入約823億人民幣，而騰訊旳總收入3773億人民幣，即微信及其他社媒的佔比約兩成。考慮到美國用戶不多，對騰訊的影響料有限。

微信支付出海或受阻

但值得留意，微信並非只屬單純的社交媒體，內裡包含小程序、微信支付等，牽涉層面相對廣泛。另外，若美國其他盟友效法，微信日後走出後將更困難。

最大隱憂：App Store、Google Play 下架

美國限制微信交易，對騰訊最大隱憂是會否從App Store、Google Play 兩大手機應用程式平台下架。

若以華為禁令為例，當時特朗普要求禁止美國企業使用威脅美國國家安全的外國電訊設備，同時將華為列入「實體清單」（Entity List）。Google其後以遵守命令為由，停止華為手機做用其軟件，反映美國行政命令，足以令企業保持「安全距離」。

若然蘋果、Goolge 要求微信下架，最受影響是海外用家和內地iPhone用戶，小米、華為手機有自家應用程式商店，就應不受影響。在內地，微信幾無替代品，其他App欲取代，要同時滿足內地和美國要求也不易，騰訊依然能維持國內即時通訊的龍頭地位。

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責任編輯：吳敏芳