▲ 【黎巴嫩爆炸】馬克龍促9月前反腐改革 提新政治公約

黎巴嫩爆炸令民怨四起，同時反映黎巴嫩政府腐敗一面。法國總統馬克龍到訪這個法國前統治地，為爆炸發生後首位到貝魯特的外國元首。他表示，希望協調對黎巴嫩的國際援助，呼籲黎巴嫩政府深度改革，否則會繼續沉淪。

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馬克龍（Emmanuel Macron）周四（6日）早上抵達貝魯特，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）在停機坪迎接。馬克龍在奧恩陪同下視察災區，大批民眾向奧恩喝倒彩，要求馬克龍幫他們推翻這個政權，高呼：

「幫助我們！革命！人民要這個政權倒台！」

法國馬克龍呼籲，對大爆炸進行國際調查，以及敦促黎巴嫩推動深度改革。他又向當地民眾承諾，法國援助不會落入貪腐者手中。

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馬克龍亦向黎巴嫩領導人提出「新政治公約」（new political pact），要求黎巴嫩改變制度、結束分歧，限期是今年9月前。他續稱：

「我將在黎巴嫩提出一項新的政治公約，我將在9月回來，如果他們未能完成（改革），我將承擔我的政治責任。」

馬克龍稱，法國警方和法醫小組會帶同援助物資，抵達當地協助調查。他承諾會無條件支援黎巴嫩人民，但指出當地的經濟和政治危機嚴重，必須向政界說出這個「令人不快」的事實。

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記者：鄧燕君