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【網絡攻擊】Canon遭黑客勒索　至少10TB用戶數據被盜

科技 13:45 2020/08/07

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Canon周四（6日）向員工電郵一則內部通告，指公司遇到影響範疇極廣的系統問題，包括Canon的電子郵件、Microsoft Teams、美國官網、以及其它內部應用程式，現在都無法正常使用。

繼智能穿戴裝置品牌Garmin早前受網絡攻擊而中斷服務後，日本攝影器材商Canon亦受到黑客勒索！據外媒Bleeping Computer報道，Canon有超過10TB用戶數據被盜取，旗下超過20個域名亦受影響，包括Canon美國官網已出現「內部服務器錯誤（Internal Server Error）」的警示。該公司表示正調查事件中。

Canon周四（6日）向員工電郵一則內部通告，指公司遇到影響範疇極廣的系統問題，包括Canon的電子郵件、Microsoft Teams、美國官網、以及其它內部應用程式，現在都無法正常使用。

【全球死機】Garmin疑遭黑客攻擊　運動App無法更新資料

【網絡安全】Twitter被比特幣騙徒入侵　初步調查：黑客獲得員工存取權

黑客組織Maze隨後承認是他們發動勒索軟件攻擊，稱已偷走包括私人數據庫等在內的10TB數據，但拒絕披露贖金金額、被加密設備數量等細節。

值得一提的是，Canon雲端儲存服務image.canon網站自7月30日開始，已連續6天出現斷線的情況，直至8月4日才回復正常；網站更貼上一則公告，承認遺失了10GB數據，包括部分照片和影片。惟此事並不涉及Maze勒索攻擊。

責任編輯：姚慧儀

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