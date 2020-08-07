【美國大選】特朗普列舉拜登「N宗罪」 「反對槍械、有損聖經、傷害上帝」

▲ 美國總統特朗普攻擊對手，斥拜登的言行是傷害聖經、傷害上帝。

距離美國總統大選尚有不足百日，受疫情影響，雙方候選人未能舉行辯論，二人如舊隔空開火。特朗普攻擊對手，斥拜登的言行是傷害聖經、傷害上帝。

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屬共和黨的總統特朗普指控拜登正遵循極端左派議程（the radical left agenda），說：

「拿走你的槍支，破壞美國憲法第二修正案。沒有宗教，沒有任何東西，會傷害聖經，也會傷害上帝。」（"Take away your guns, destroy your Second Amendment. No religion, no anything, hurt the Bible, hurt God.）

他續道：

「他反對上帝，反對槍支，反對活力，我們的活力。」（"He's against God, he's against guns, he's against energy, our kind of energy."）

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民主黨候選人拜登是天主教徒，他經常談到他的信仰如何幫助他走出第一任妻子和女兒死於1972年車禍的傷痛。

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記者：葉芷樺