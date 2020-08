【美國大選】特朗普列舉拜登「N宗罪」 「反對槍械、有損聖經、傷害上帝」

距離美國總統大選尚有不足百日,受疫情影響,雙方候選人未能舉行辯論,二人如舊隔空開火。特朗普攻擊對手,斥拜登的言行是傷害聖經、傷害上帝。

屬共和黨的總統特朗普指控拜登正遵循極端左派議程(the radical left agenda),說:

「拿走你的槍支,破壞美國憲法第二修正案。沒有宗教,沒有任何東西,會傷害聖經,也會傷害上帝。」("Take away your guns, destroy your Second Amendment. No religion, no anything, hurt the Bible, hurt God.)