【摺疊手機】Google內部文件洩漏　明年或推Pixel摺疊手機

▲ 最近，Google一份內部文件遭到洩漏，指該公司有望明年推出摺疊手機。

近年市場上掀起摺疊手機潮流，各大品牌紛紛研發新款摺疊手機，以吸引消費者。最近有外媒揭露Google一份內部文件，並指該公司有望明年推出摺疊手機。

近日，外媒《9to5Google》對外披露一份內部文件，指Google正在開發4款不同手機，當中包括尚未發佈的Pixel 5a。4款手機代號分別為「Barbette」、「Raven」、「Oriole」 及 「Passport 」，其中「Barbette」可能為 Pixel 5a，而「Raven」和「Oriole」則為兩款 Pixel 6 系列手機。

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報道指，代號為「Passport 」為一款可摺疊手機。早於去年5月，負責Pixel手機開發部門負責人Mario Queiroz就曾經透露，表示公司確實正在研發摺疊手機的相關技術。

另外，文件中亦提及手機預期的發布時間表，「Barbette」將於明年第2季推出，其餘三款型號則有機會在明年第4季推出，即代表Google 在明年下半年有望發表首款 Pixel 摺疊手機。

責任編輯：李寶如