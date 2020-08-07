  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【摺疊手機】Google內部文件洩漏　明年或推Pixel摺疊手機

科技 13:19 2020/08/07

分享：

最近，Google一份內部文件遭到洩漏，指該公司有望明年推出摺疊手機。

近年市場上掀起摺疊手機潮流，各大品牌紛紛研發新款摺疊手機，以吸引消費者。最近有外媒揭露Google一份內部文件，並指該公司有望明年推出摺疊手機。

近日，外媒《9to5Google》對外披露一份內部文件，指Google正在開發4款不同手機，當中包括尚未發佈的Pixel 5a。4款手機代號分別為「Barbette」、「Raven」、「Oriole」 及 「Passport 」，其中「Barbette」可能為 Pixel 5a，而「Raven」和「Oriole」則為兩款 Pixel 6 系列手機。

<<可加密手機私隱文件！　 Google推「Safe Folder」功能

<<Pixel 5、Pixel 4a 5G於10月推出？官方洩漏預購日期

報道指，代號為「Passport 」為一款可摺疊手機。早於去年5月，負責Pixel手機開發部門負責人Mario Queiroz就曾經透露，表示公司確實正在研發摺疊手機的相關技術。

另外，文件中亦提及手機預期的發布時間表，「Barbette」將於明年第2季推出，其餘三款型號則有機會在明年第4季推出，即代表Google 在明年下半年有望發表首款 Pixel 摺疊手機。

責任編輯：李寶如

相關文章

Google更新Android TV　為用戶推薦電影、Apps
2020/08/06
Google更新Android TV　為用戶推薦電影、Apps
【中美角力】專家料中方將出招反制「淨網」行動　美方損失更大
2020/08/06
【中美角力】專家料中方將出招反制「淨網」行動　美方損失更大
【保障私隱】分析匿名音訊　Google用戶可自選參加與否
2020/08/06
【保障私隱】分析匿名音訊　Google用戶可自選參加與否
可加密手機私隱文件！　 Google推「Safe Folder」功能
2020/08/05
可加密手機私隱文件！　 Google推「Safe Folder」功能
流動裝置 5G Google 品牌 AR
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G