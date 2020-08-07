北角閩僑中學爆欺凌事件 少女慘遭瘋狂掌摑

網上流傳多條段短片，片中少女於不同地方，包括梯間及戶外地方被人掌摑欺凌。在其中一段攝於梯間的片段可見，該名長髮身穿黑衣的女生跪在樓梯位置，被數名操普通話的女生欺凌，她們邊打邊罵，指摘女生偷竊財物，並多次出手掌黑衣摑女生，更有人用一支紅色唇膏在女生臉上塗鴉，備受凌辱的少女全程皆未發一言。

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據指，被欺凌女生為北角閩僑中學的學生，欺凌事件於一個月前發生，該名女生懷疑偷去他人化妝品和、及財物，因此遭人以「私刑」方式教訓，事件其後驚動雙方家長。校方之後就事件表示，得悉事件後，已立即查究及跟進，正諮詢東區警民關係組意見，按校內訓輔機制嚴肅處理。校方續稱，有關同學對事件深感懊悔。基於保護個人私隱，校方不便透露詳情。

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教育局發言人表示，絕不容忍任何學生欺凌同學行爲。學校如發現任何欺凌事件，必需按其校本機制嚴肅處理，特別是保護受欺凌的學生，以及即時制止欺凌者並加以輔導。

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