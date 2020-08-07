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【騰訊禁令】朱克伯格憂Facebook亦會被封殺 「美禁TikTok立非常差先例」

即市財經 13:05 2020/08/07

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Facebook創辦人朱克伯格指，憂華府打壓TikTok立下「一個非常差的長遠先例」。

美國進一步打壓中資應用程式，繼表明會全面封殺抖音海外版TikTok後，今日再簽署行政命令，擬封殺騰訊 （00700） 旗下的微信（WeChat）。有報道引述Facebook創辦人朱克伯格指，憂華府打壓TikTok立下「一個非常差的長遠先例」。

外媒BuzzFeedNews報道，朱克伯格（Mark Zuckerberg）在公司全體會議上，有員工向他查詢公司是否有興趣收購短視頻應用程式，朱克伯格未有正面回應，但就形容TikTok的「情況特殊（extraordinary circumstance）」。

他續指，非常憂慮美國打壓TikTok的舉動，會對全球其他國家造成極差的長遠後果，更表明「是一個非常差的長遠先例」，而且無論如何，解決方式都必須要格外謹慎和認真對待。

事實上，TikTok最先被印度政府封殺，華府之後緊隨進行更激進的封殺行動。朱克伯格在會議上，亦曾經暗示Facebook的產品亦可能成為別國封殺的對象，但他認同當一個應用程式持有大量用戶數據，的確會衍生國家安全問題。

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編輯：趙穎妍

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