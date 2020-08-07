比爾蓋茨：另一場危機迫在眉睫　致命性或是新冠病毒五倍

微軟聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）本周敦促政府以與新冠病毒危機相同的「緊迫感」來應對氣候變化。他表示，如果沒有採取適當的措施，那麼其後果或比新冠病毒更具毀滅性。

蓋茨表示，「到2060年，氣候變化可能與新冠病毒一樣致命，而到2100年，致命性可能是新冠病毒的五倍。」他假定新冠病毒的死亡率為每10萬人中有14人死亡。他說，到本世紀末，如果排放量增長率維持目前的水平，那麼由於全球氣溫升高，每10萬人中將有73人因此死亡。

蓋茨還指：「儘管新冠疫情非常可怕，但氣候變化可能會更嚴重。氣候變化會造成的破壞，可能是遠遠超過新冠病毒造成的痛苦，並且將持續更長時間。」他預測，未來在20年內，氣候變化造成的經濟損失將不亞於新冠疫情。

蓋茨表示，當前的全球危機可以使我們對下一場危機做出準備，我們需要讓利用科學和創新，找到解決方案，例如更清潔的能源和其他零碳工具。他強調：「氣候變化的影響會比新冠疫情更為嚴峻，對該問題『貢獻』最大的數個國家有責任設法解決這個問題。」

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