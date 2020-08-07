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【Switch熱賣】虛擬遊戲受歡迎　動物森友會創新商業平台？

商業 14:00 2020/08/07

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《集合啦！動物森友會》（下稱「動森」）把握人們增加對虛擬空間進行交流需求的機會，提供一個交流平台。（動森遊戲截圖）

新冠肺炎疫情讓民眾減少社交接觸，《集合啦！動物森友會》（下稱「動森」）把握大眾對虛擬空間交流的需求，提供一個交流平台。該遊戲玩家設計無人島的生活，交易、探險、設計屬於自己的小屋和配件，如服裝、傢俱式樣，同時可與朋友一起交流，分享自己設計的服裝和裝飾。

據《日經中文網》報道，時尚企業加入遊戲，並推出免費的「虛擬時尚」，例如奢侈品品牌Givenchy藉遊戲中的臉部彩繪，宣傳其彩粧產品；Valentino則讓玩家在遊戲中穿上其春夏系列服裝。

《集合啦！動物森友會》明免費更新　新增煙火大會、夢境新功能

至於現實中的博物館，例如日本福島縣立博物館未有太多人入場參觀，自加入遊戲並推出10種工藝品後，得到較大反應。該博物館更打算今後以動森做推廣。台灣國立故宮博物館，亦加入展出30多款藝術品，如翠玉白菜。

【領先動森】打破《動物之森》銷量　微軟Minecraft新作有何特別？

其實要在動森使用「我的設計」，需加入任天堂的付費服務「Nintendo Switch Online」，每月花費最低306日圓。據了解，由於動森大受歡迎，連帶令會員數目在近一年內增長1.5倍，達1,500萬。

【疫境見真情】AlipayHK推全新遊戲「汪之助Go！」　電子消費、繳帳都可助養毛孩

責任編輯：馬意文

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