朗廷中期轉蝕1320萬元 可分派收入僅3.6萬元不派息

▲ 朗延公布，不會派發任何分派，去年同期每股分派8.7仙。

朗廷酒店 （01270） 公布6月止中期業績，股份合訂單位持有人應佔虧損1320萬元，去年同期純利錄得1.37億元。朗廷酒店期內可分派收入3.6萬元，遠低於去年同期1.85億元，因此決定不會派發任何分派，去年同期每股分派8.7仙。

期內，酒店收入按年下跌68%至2.6億元，當中已包括1430萬元的政府補貼。受到疫情影響，集團上半年留宿旅客人數按年大跌91.2%、入住率減少69.8百分點、平均房價下跌38.1%，導致酒店組合的可出租客房平均收入下降85.7%。

集團表示，7月份爆發第三波疫情再次受到嚴重影響，集團預計，營運阻力將於短期內持續。單計7月份，香港朗廷酒店、香港康得思酒店、香港逸東酒店的可出租客房平均收入分別按年下跌 93.5%、81.9%和76.4%。

信託集團的總租金收入按年倒退64.5%至1.05億元。

集團表示，疫情不僅在短期內影響酒店業務，企業及大圂將改變工作及生活方式，產生長遠影響，故短期的措施例如減少商務差旅及餐廳的座位數目限制，將會持續更長時間。

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記者：謝卓榮