▲ 特朗普訪問說錯20句話 自稱為首位徵中國關稅總統

美國總統特朗普日前接受霍士電視台訪問，特朗普發表多個令人震驚言論，包括指兒童對新冠肺炎「幾乎免疫」。有美媒把特朗普的訪問言論逐個「Fact Check」（事實查核），發現特朗普至少有20項言論都是失實，更誤指自己是首位向中國徵收關稅的總統。

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以下為美國有線新聞網絡（CNN）所整理的精選失實言論：

新冠肺炎疫情

（1）稱兒童對新冠肺炎「幾乎免疫」

特朗普指兒童對新冠肺炎「幾乎免疫」，又指新冠肺炎對兒童的影響輕微，指兒童的免疫系統比其他人強壯，兒童在應付新冠肺炎不會出現問題。

事實：雖然比起成年人，兒童較少是新冠肺炎重症患者，死亡率亦較低，但他們肯定不是「免疫」。

（2）稱測試多，令確診多

特朗普指，當就新冠肺炎作大量測試時，會有更多的確診個案。

事實：測試不會產生新冠肺炎個案，只是揭示它們的存在。而實際上，增加測試有助減少隱性傳播，應該有助於減少實際病例的數量。

（3）稱新冠肺炎快消失

特朗普指，雖然新冠肺炎全球大流行，但學校仍應開門復課，因為新冠肺炎快消失。

事實：沒有證據表明新冠肺炎正在消失。白宮傳染病專家福西（Anthony Fauci）更認為不可能消滅這病毒，2021年大部分時間都繼續用於抗疫，料疫情或到2021年年底才受控。

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美國大選

（1）稱拜登不願跟他辯論

特朗普指，拜登毫無疑問時不想跟他辯論。

事實：拜登多次表明很高興可與特朗普辯論，而拜登的競選團隊亦己答應與特朗普舉行3場電視辯論。

（2）稱紐約初選「舞弊」

特朗普指，紐約民主黨初選出現「舞弊」，稱點票速度很慢。

事實：未有證據顯示民主黨初選出現「舞弊」，點票速度慢是因出現行政及技術問題。

中國

（1）稱未曾有總統向中國徵關稅

特朗普表示，未曾有其他總統從中國收取過「10美仙」。

事實：在兩個多世紀前，美國已對中國商品徵收關稅。 FactCheck.org的報告指，在特朗普上任之前，從2007年到2016年，美國平均每年向中國徵收123億美元關稅。

（2）稱中國經濟曾為67年來最差

特朗普指，在疫情大流行之前，中國經濟已經歷了67年以來最差的一年。



事實：2019年中國官方公布的國內生產總值（GDP）增長6.1%，為29年來最低。

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責任編輯：林嘉莉