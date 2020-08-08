  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普訪問說錯20句話 自稱為首位徵中國關稅總統

環球社會熱點 15:07 2020/08/08

分享：

特朗普訪問說錯20句話 自稱為首位徵中國關稅總統

美國總統特朗普日前接受霍士電視台訪問，特朗普發表多個令人震驚言論，包括指兒童對新冠肺炎「幾乎免疫」。有美媒把特朗普的訪問言論逐個「Fact Check」（事實查核），發現特朗普至少有20項言論都是失實，更誤指自己是首位向中國徵收關稅的總統。

拜登副手懸而未決 黑人女性為大熱

拜登又涉種族歧視 特朗普：蠢蛋

以下為美國有線新聞網絡（CNN）所整理的精選失實言論

  • 新冠肺炎疫情

（1）稱兒童對新冠肺炎「幾乎免疫」

特朗普指兒童對新冠肺炎「幾乎免疫」，又指新冠肺炎對兒童的影響輕微，指兒童的免疫系統比其他人強壯，兒童在應付新冠肺炎不會出現問題。

事實：雖然比起成年人，兒童較少是新冠肺炎重症患者，死亡率亦較低，但他們肯定不是「免疫」。 

（2）稱測試多，令確診多

特朗普指，當就新冠肺炎作大量測試時，會有更多的確診個案。

事實：測試不會產生新冠肺炎個案，只是揭示它們的存在。而實際上，增加測試有助減少隱性傳播，應該有助於減少實際病例的數量。

（3）稱新冠肺炎快消失

特朗普指，雖然新冠肺炎全球大流行，但學校仍應開門復課，因為新冠肺炎快消失。

事實：沒有證據表明新冠肺炎正在消失。白宮傳染病專家福西（Anthony Fauci）更認為不可能消滅這病毒，2021年大部分時間都繼續用於抗疫，料疫情或到2021年年底才受控。

「預言家」料拜登勝選 曾連續9屆估中

拜登再失言 問非裔記者「是否吸毒者」

  • 美國大選

（1）稱拜登不願跟他辯論

特朗普指，拜登毫無疑問時不想跟他辯論。

事實：拜登多次表明很高興可與特朗普辯論，而拜登的競選團隊亦己答應與特朗普舉行3場電視辯論。

（2）稱紐約初選「舞弊」

特朗普指，紐約民主黨初選出現「舞弊」，稱點票速度很慢。

事實：未有證據顯示民主黨初選出現「舞弊」，點票速度慢是因出現行政及技術問題。

  • 中國

（1）稱未曾有總統向中國徵關稅

特朗普表示，未曾有其他總統從中國收取過「10美仙」。

事實：在兩個多世紀前，美國已對中國商品徵收關稅。 FactCheck.org的報告指，在特朗普上任之前，從2007年到2016年，美國平均每年向中國徵收123億美元關稅。

（2）稱中國經濟曾為67年來最差

特朗普指，在疫情大流行之前，中國經濟已經歷了67年以來最差的一年。

事實：2019年中國官方公布的國內生產總值（GDP）增長6.1%，為29年來最低。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【美國大選2020】拜登又涉種族歧視 特朗普：蠢蛋
2020/08/07
【美國大選2020】拜登又涉種族歧視 特朗普：蠢蛋
【美國大選2020】拜登副手懸而未決 黑人女性為大熱
2020/08/07
【美國大選2020】拜登副手懸而未決 黑人女性為大熱
【美國大選2020】「預言家」料拜登勝選 曾連續9屆估中
2020/08/07
【美國大選2020】「預言家」料拜登勝選 曾連續9屆估中
【美國大選2020】特朗普要求9月初辯論 拉攏提前投票民眾
2020/08/06
【美國大選2020】特朗普要求9月初辯論 拉攏提前投票民眾
【美國大選2020】拜登再失言 問非裔記者「是否吸毒者」
2020/08/07
【美國大選2020】拜登再失言 問非裔記者「是否吸毒者」
選舉 傳染病 經濟 疫情 拜登 特朗普 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意

下一篇文章

【全民檢測】美研究：全民檢測難度高 可改全樓檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黎巴嫩爆炸】為何黎巴嫩人求助法國 由歷史淵源說起
【黎巴嫩爆炸】為何黎巴嫩人求助法國 由歷史淵源說起
【新冠疫苗】邊隻最平？多隻疫苗作初步定價
【新冠疫苗】邊隻最平？多隻疫苗作初步定價
【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨
【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨
新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月08日 時間19:00）
【新冠藥物】牛津研究：不排除「特朗普神藥」可防疫
【新冠藥物】牛津研究：不排除「特朗普神藥」可防疫
瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意
瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意