【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國非農就業數據勝預期，惟中美緊張關係升級下，美股仍低偏軟。華府建議2022年1月前，要求不符合美國審計要求的中資企業全部除牌。另外，特朗普簽行政命令，45天後禁與字節跳動、微信進行任何交易。中美關係惡化壓抑全日股市表現，不過，股市在最後一刻倒升，市場期待紓綑措施有新進展。

焦點新聞：

【美國經濟】美國7月份失業率10.2% 非農就業職位增176.3萬個勝預期

【美股焦點】道指再現「黃金交叉」 3月低位累計反彈近5成

【中概股危機】華府擬下令中概股 2022年不符審計標準須除牌（第二版）

【美元走勢】華僑永亨：大幅追沽美元或為時過早

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易

即市走勢：

【04︰00】道指收報升46點，收報27433點，納指跌0.9%，收報11010點，標指升0.1%，收報3351點。

中概股跌幅收窄，阿里巴巴ADR跌5.1%，收報252.26美元，相當於244.39港元，較港低1.9%。網易ADR較港低2%，京東ADR較港低2.4%。騰訊ADR較港低1.2%。

【01︰56】現貨金價低見2015美元，日內跌逾40美元。

【金價走勢】美滙反彈 現貨金價急回每安士低見2015美元

【01︰42】中概股跟誰學（美︰GSX）再遭沽空機構香橼狙擊，股價挫20%。

【01︰18】道指跌69點，報27317點；標指跌0.28%，報3339點；納指跌1.14%，報10981點。中概股普遍下跌，阿里巴巴 （09988） （美︰BABA）美股跌6.5%，折合等於港股249.2元，較港股收市價低3%。

【23︰44】 指數收市跌0.1%； 德國DAX指數升0.5% 法國CAC指數持平。

【23︰05】道指跌幅窄至50點，標指、納指轉升。

【22︰07】美股跌幅擴大，道指跌115點；美滙指數漲0.77%，重上93.5。

【21︰30】道指低開65點，報27321點。

【21︰18】道指期貨跌幅收窄至80點。

【20︰33】美國非農就業數據勝預期。

【美國經濟】美國7月份失業率10.2% 非農就業職位增176.3萬個勝預期

【19︰40】道期跌幅收窄至110點，報27175點。

【18︰33】歐股好淡爭持，德國DAX指數跌0.17%；英國富時100指數跌0.55%；法國CAC指數跌0.55%。

德國6月工業產出按月增8.9%，好過預期8.1%。

【17︰22】道指期貨續跌150點，報27135點。

【16︰41】中概股盤前全線下降，迅雷（美：XNET）、鬥魚（美：DOYU）跌逾7%，虎牙（美：HUYA）、跟誰學（美：GSX）、蔚來（美：NIO）跌近半成；嗶哩嗶哩（美：BILI）跌逾3%；理想汽車（美：LI）跌逾2%。

【16︰09】道指期貨跌73點，報27212點；標指期貨跌8點，報3335點；納指期貨跌46點，報11214點。

【16︰05】微信交易被禁，騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美：TME）盤前跌6.5%，報15.5美元。

【15︰00】歐洲股市初段個別發展，德股升近0.3%；法股跌近0.2%；英股升0.1%。

【14︰30】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌42點，報27243點；標指期貨跌7點，報3337點；納指期貨跌36點，報11224點。

【13︰59】據外電報道指，百勝中國（美：YUMC）爭取於8月份尋求上市聆訊，最快於9月份來港上市。百勝中國回應指，據公司政策，對於市場傳聞猜測不作評論。

【新股IPO】百勝中國傳最快9月來港作第二上市 百勝：不作評論（第二版）

【13︰05】有報道引述Facebook創辦人朱克伯格指，憂華府打壓TikTok立下「一個非常差的長遠先例」。

【12︰04】道指期貨跌135點，報27150點；標指期貨跌18點，報3326點；納指期貨跌68點，報11192點。

【11︰54】 外電引述消息指，微軟（美︰MSFT）正尋求收購TikTok在全球各地的業務，包括在印度和歐洲的業務。 TikTok母公司字節跳動回應內地媒體表示，消息不屬實。

【TikTok拆骨】微軟傳尋求收購Tiktok全球業務 字節跳動：消息不實（第二版）

【10︰15】美國總統特朗普美國時間周四（6日）簽行政命令，同時對TikTok母企字節跳動和騰訊 （00700） 旗下微信出手，包括限制45日後騰訊不可就微信，與美國進行任何交易。

【10︰10】紐約證交所母公司洲際交易所集團（ Intercontinental Exchange， ICE）公布，同意從私募基金Thoma Bravo手中，斥110億美元（858億港元）收購按揭金融技術平台Ellie Mae。

紐約證交所母企ICE斥110億美元購按揭金融技術平台Ellie Mae

【10︰00】據路透社報道指，美國財政部及證券交易委員會建議總統特朗普在2022年1月前，要求不符合美國審計要求的中資企業全部除牌。

【09︰15】Facebook（美︰FB）創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）身家首次突破1000億美元（7750億港元）。Facebook早前正式推出短視頻應用程Instagram Reels，Facebook股價再創新高，升逾6%，收報265.28美元。

Facebook朱克伯格身家突破1000億美元 成為第3位千億元富豪

【07︰30】美股上升，美國首次申領失業救濟數據勝預期，加上民主共和兩黨國會領袖表示，有信心最終能達成新一輪紓困方案，道指收報27386點，升185點或0.86%；標指收報3349點，升21點或0.64%；納指收報11108點，升109點或1%，連升7日再創新高。

道指升185點港股ADR跌7點 紐約期金升1%再創收市新高

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責任編輯：梁浩碩