【麥當勞】麥樂雞內藏口罩　英女童食用時險窒息

麥當勞的麥樂雞一向受小朋友歡迎，近日英國一名6歲女童，竟因為食麥樂雞而險些窒息。其母檢查麥樂雞時發現，雞塊中竟然曾有淡藍色物體，疑似口罩碎片。當地 麥當勞向這位媽媽致歉，稱已經下架同批次產品，並會調查相關供應商展。

據BBC報道，此時發生於居於英國東南部漢普郡，周二（4日）當地 一名母親Laura Arber購買了一盒20件麥樂雞回家給小朋友，其6歲女兒Maddie進食時卻突然鯁喉。

Laura Arber立刻設法從孩子口中取出麥樂雞，驚見麥樂雞中夾有口罩碎片，Laura Arber形容：「口罩被完全烤製在雞塊中，像口香糖一樣噁心。」她 表示，經過這件事後，她和女兒這輩子不會再吃麥當勞了，並提醒其他家長也應注意。

麥當勞發言人表示歉意，稱已經將同批次產品全部下架，並會全額退費，希望Arber可以把雞塊交給他們進行調查，並稱麥當勞始終把食品安全擺在第一位。

該事件尚未引起廣泛影響，周四（6日）麥當勞股價升1.95%，收市報203.2美元。

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