涉騙逾1.6萬膳食費用　華美銀行前高層否認控罪

華美銀行前高層涉嫌於2016年至2017年期間，使用8張載虛假資料的收據，向公司申請逾1.6萬元膳食費。

綜合媒體報道，案件於昨日（6日）在東區裁判法院開審，被告為華美銀行前第一副總裁王争否認8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。

控方指出，被告於2015年8月3日入職，擔任財富管理部工作，負責提供客戶服務，並有權向公司申領與客戶見面時所支出的用膳費用，入職約3年後於2018年離職。在2016年4月至9月期間，王争簽署「費用索償表」，並交由其助理陳菁堯負責申報。

於2016年10月至2017年5月期間，王争曾指示陳菁堯透過電子系統處理有關報銷事情。控方指出，在8張載虛假資料的收據中，分別由太興、北園酒家及星月樓等食肆發出，共16,387元款項。然而，食肆負責人翻查記錄，發現相關食肆並沒有交易紀錄，部分單據被發覺有被修改的痕跡、收據日期與被告身在地方不符。

被告被捕後於警誡下表示，對案件所涉及的收據並沒有具體印象，又指當時她會直接把單據交由助理陳菁堯處理，只需在申請書上簽署。她又表示，未曾使用過電子系統處理。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機