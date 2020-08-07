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【ATMX】騰訊180億成交曾挫1成、阿里巴巴跌6% 　恒生科技指數半日跌355點

即市財經 12:14 2020/08/07

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恒生科技指數半日急跌4.7%，科網股今日全線急挫。

本港科網股今日全線急挫，騰訊 （00700） 曾挫1成，跌穿500元關口，低見499.4元，該股半日收報518元，跌6.75%，成交達180億元。阿里巴巴 （09988） 曾跌6.4%，半日跌4.6%，報245.2元，成交47億元。

美團點評 （03690） 半日跌3.3%，報214元，成交35億元；小米 （01810） 跌4.7%，報15.18元，成交11.5億元。

二、三線科網股也急回，中芯國際 （00981） 跌9%，微盟 （02013） 跌8.7%，瑞聲 （02018） 跌3.8%，舜宇光學 （02382） 跌3.9%。

恒生科技指數半日報7221點，急跌4.69%或355點。

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編輯：陳健婷

香港股票 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 中芯國際（00981） 小米集團－W（01810） 恒生科技指數 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）
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