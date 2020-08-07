【美國大選2020】拜登副手懸而未決 黑人女性為大熱

▲ 美國總統大選將於11月舉行，外界關注民主黨總統候選人拜登的副手人選、

美國總統大選將於11月舉行，外界關注民主黨總統候選人拜登，會選擇何人為副手。拜登早前曾承諾會挑選女性為副手，再加上美國連月以來反種族歧視示威，拜登極有可能會選擇一名黑人女性。其中美國前國家安全顧問蘇珊賴斯及加州參議員賀錦麗都為大熱。

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蘇珊賴斯（Susan Rice）

蘇珊賴斯為奧巴馬時代的美國駐聯合國代表，其後任國家安全顧問。她有多年處理外交事務的經驗，包括曾於克林頓時代出任助理國務卿，處理非洲事務。

據悉，賴斯與奧巴馬及其政治顧問的關係密切，而且與拜登私下也有交情，這更被視為蘇珊賴斯的最大優勢。

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賀錦麗（Kamala Harris）

賀錦麗由2017年起擔任加州參議員，曾參與本屆民主黨初選，但因競選資金不足退選。賀錦麗是牙買加及印度混血兒，為律師出身，背景與前總統奧巴馬（Barack Obama）相似。

賀錦麗為新晉民主黨人，在電視辯論中盤問拜登而人氣急升。但她與拜登關係並不惡劣，拜登兒子博‧拜登（Beau Biden）2015年因腦癌不治離世，生前與賀錦麗為關係密切的好友。

她在退選後公開表態支持拜登，更積極為拜登的競選活動籌款。

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博頓斯（Keisha Lance Bottoms）

博頓斯為亞特蘭大市長，曾擔任地方法官，其後成為兩屆的亞特蘭大市議員，並於2017年勝出市長競選。

博頓斯在疫情持續期間，批評共和黨的佐治亞州州長坎普（Brian Kemp）應對疫情不佳，不滿對方不肯強制全州戴口罩，並自行強制亞特蘭大市民眾戴口罩。博頓斯在處理亞特蘭大市的反種族歧視示威手法，更令她贏得正面評價。

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責任編輯：鄭錦玲