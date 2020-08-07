【騰訊禁令】特朗普擬禁WeChat　騰訊在美國還有哪些業務？

▲ 美國總統特朗普簽令禁止45日後騰訊就微信與美有交易，騰訊在美國有不少遊戲廠商、音樂娛樂公司投資。

美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止45天後美國民眾與騰訊 （00700） 、字節跳動（ByteDance）進行有關微信、TikTok的交易。騰訊今早一度急跌一成，失守500元，中午跌幅收窄至6.7%，報518元，近180億元成交。特朗普以微信威脅美國國民信息安全為由，擬封殺微信（WeChat），但事實上微信約12億用戶以內地為主，料美國用戶佔比輕微。反觀騰訊在美國有不少遊戲廠商、娛樂公司投資。

為多家美國遊戲公司股東

騰訊早於2011年收購Riot Games93%股權，Riot Games是全球大熱經典遊戲《英雄聯盟》開發商，騰訊再於2015年收購Riot Games餘下股權，目前總部在美國加州的Riot Games為騰訊全資子公司。

此外，騰訊於2012年以3.3億美元收購《堡壘之夜》（Fornite）開發商Epic Games 48.4%的股份，Epic Games創立於1991年，總部在美國北卡羅萊納州。騰訊在2013年也以未公開的價格收購美國遊戲大廠、《Call of Duty》開發商動視暴雪（美：ATVI）5%股份。

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騰訊音樂在美國上市

除遊戲廠商外，騰訊近年也陸續投資美國娛樂公司。騰訊牽頭的財團今年3月宣佈，完成收購環球音樂集團（UMG）10%的股權，明年1月前有權額外收購10%股權。另外華納音樂（美：WMG）今年6月在美國上市時，騰訊以19億元入股，擁有華納音樂1.6%權益。

值得留意是，騰訊旗下騰訊音樂（美：TME）在美國上市，最新市值約278億美元（約2,154億港元）。

而騰訊有份投資的鬥魚（美：DOYU）、虎牙（美：HUYA）、拼多多（美：PDD）、嗶哩嗶哩（美：BILI）、京東（美：JD）、蔚來（美：NIO）等均在美國上市。

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編輯：陳健婷