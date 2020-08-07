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【宅經濟股】受惠疫情Uber外賣收入倍增 美團次季増長可期待

即市財經 11:30 2020/08/07

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美國最大網上約車平台Uber公布次季業績，受累疫情，上季收入按年勁跌29%，不過外賣業務成亮點，收入倍增。Uber外賣業務報喜，反映疫情下「宅經濟」受惠，令以外賣為主業的美團 （03690） 次季業績有期待。

Uber外賣收入首超約車 成最大業務

全球疫情蔓延，尤其是Uber的主要市場美國，每日新增確診高企不下，減少社交及留家工作等措施實行，市民減少出行令約車業務受累為預期之內。

不過另方面，市民減少出外用餐，反而令外賣的需求增加，令Uber的正在增長的外賣業務受惠。Uber外賣業務按年大增1倍，至12億美元，這是首次季度外賣收入超過約車業務，成為Uber最大收入業務，令市場驚喜；按季計算，外賣收入亦有近5成的增長，反映疫情下，未阻礙Uber的外賣業務拓展。

Uber的外賣業務維持強勁，表現與其他「宅經濟」科企業績看齊，科企的手遊及影視串流等業務在疫情下受惠。

相關文章：【宅經濟股】受惠疫情IGG業績報捷 「宅經濟」放榜續有驚喜

美團季績獲看好 外賣成焦點

另方面，從Uber外賣業務佳績，令美團次季業績表現有期待。在疫情下，美團今年首季業績下滑，收入按年跌12%，季度再錄經調整虧損淨額，達2.2億。不過首季外賣收入按跌11%，跌幅遠於「到店、酒店及旅遊」的3成跌幅。後Uber外賣的表現，相信美團次季外賣可回復增長。

美團將於月底公布業績，市場看好次季表現。其中大行花旗預期美團次季外賣強勁及店內就餐恢復，料度業績或將超過預期，估計次季整體收入將按年增長4%，按季增長41%。

事實上，近日美團股債強勁，屢創新高，以及北水大規模湧入，除了是炒作染藍，亦是對次季業績的憧憬。

責任編輯：錢家鋒

香港股票 美團點評－W（03690） 優步（Uber，美：Uber）
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