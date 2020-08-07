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【騰訊700】特朗普禁字節跳動及騰訊交易　騰訊股價急跌

環球政經 11:27 2020/08/07

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美國國務卿蓬佩奧周三（5日）發文宣布擴大「潔淨網路」（Clean Network）計劃後，美國總統特朗普周四（6日）即簽署行政命令，要求美國居民45日後，禁止與TikTok母公司字節跳動及騰訊（00700）進行任何交易。

蓬佩奧稱，為確保美國的網絡完全不受中方影響，因此要擴大淨網範圍，涵蓋範圍包括中資網絡營運商、Apps商店、應用程式、雲端服務和互聯網電纜這五大領域，慾終止與相關企業的合作關係。

受消息拖累，騰訊上午股價急跌，跌逾9%，最低見500元。除騰訊外，其他新經濟股亦受影響，美團（03690）跌逾3%，小米（01810）跌約3.6%，京東（09618）跌逾3%。

相關文章：【港版納指ETF】恒生科技指數出台 薦兩ETF捕捉新經濟股

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