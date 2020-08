▲ 【美國大選2020】拜登又涉種族歧視 特朗普:蠢蛋

美國大選於11月中舉行,總統特朗普與民主黨總統候選人拜登正積極備戰。拜登接受訪問時又失言,稱拉丁裔明顯比非裔美國人更多樣化,拜登言論被指涉種族歧視。特朗普隨即表示,拜登已經失去所有非裔美國人的支持,又指拜登的言論是愚蠢的。

拜登日前接受美國國家黑人記者協會 (National Association of Black Journalists)、全國西班牙裔新聞工作者協會(National Association of Hispanic Journalists)訪問。

拜登被問及若當選為美國總統,會否與古巴重新接觸。拜登回應指,他會這樣做。

拜登又補充指:

「順帶一提,大多數人不知道的是,拉丁裔社區與非裔美國人社區不同,拉丁裔社區非常多樣化,對不同事物都持有不同的態度。」

(And by the way, what you all know, but most people don’t know, unlike the African American community, with notable exceptions, the Latino community is an incredibly diverse community with incredibly different attitudes about different things.)

拜登再指:

「當你前往佛州後,你會發現某些地區移民人士的態度,與你在亞利桑那州時感受到的態度截然不同,因這是一個非常多元化的社區。」

(You go to Florida, you find a very different attitude about immigration in certain places than you do when you're in Arizona, so it's a very diverse community.)

特朗普隨即在Twitter撰文指:

「嘩! 拜登失去了整個非洲裔美國人社區的支持。(他)所說的話真是愚蠢!」

(Wow! Joe Biden just lost the entire African American community. What a “dumb” thing to say!)

拜登此前已在種族方面多次失言,包括曾指不投票給他的就不是黑人,他之後就言論致歉。

責任編輯:林嘉莉