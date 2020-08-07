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【無懼打壓】TikTok推全新電視App　進一步擴展業務

科技 11:32 2020/08/07

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TikTok周四（6日）宣布，在Amazon Fire TV設備上推出首個名為「More on TikTok」的電視App。

TikTok近期捲入中美角力之中，美方質疑TikTok危害國家安全，雖爭拗纒身，TikTok卻繼續推出新產品。該公司周四（6日）宣布，在Amazon Fire TV設備上推出首個名為「More on TikTok」的電視App，能展示TikTok手機App中的影片播放列表，並有採訪內容創作者的片段，以及比手機版時限更長、超過1分鐘的內容供觀看。

外媒《The Verge》報道，TikTok全球營銷總監Nick Tran表示，一直希望透過串流裝置如Fire TV等與用家接觸，以及為他們提供更多動態體驗，故將內容帶到電視平台是很自然的一步。

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目前TikTok仍在測試手機影片格式在電視上播放的效果，由於「More on TikTok」是一個僅供觀看的平台，故用戶毋須登錄或輸入賬號資料，亦無法上傳影片或交換硬幣。初期將免費使用，期間不會有任何廣告。
 
此外，電視版TikTok將新增兩個內容類別，包括採訪明星的「In the Studio」，以及聚焦平台創作者的「This is TikTok」。現時該程式已登陸美國所有Fire TV裝置，用家只要對亞馬遜智能助理Alexa說「Alexa, open More on TikTok」，亦可開啟電視版TikTok。

美國科技巨頭微軟周日表示，正就收購TikTok與中國企業字節跳動進行談判，美國總統特朗普限令收購必須在下月15日之前完成。

責任編輯：姚慧儀

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