【無懼打壓】TikTok推全新電視App　進一步擴展業務

▲ TikTok周四(6日)宣布,在Amazon Fire TV設備上推出首個名為「More on TikTok」的電視App。

TikTok近期捲入中美角力之中,美方質疑TikTok危害國家安全,雖爭拗纒身,TikTok卻繼續推出新產品。該公司周四(6日)宣布,在Amazon Fire TV設備上推出首個名為「More on TikTok」的電視App,能展示TikTok手機App中的影片播放列表,並有採訪內容創作者的片段,以及比手機版時限更長、超過1分鐘的內容供觀看。

外媒《The Verge》報道,TikTok全球營銷總監Nick Tran表示,一直希望透過串流裝置如Fire TV等與用家接觸,以及為他們提供更多動態體驗,故將內容帶到電視平台是很自然的一步。

目前TikTok仍在測試手機影片格式在電視上播放的效果,由於「More on TikTok」是一個僅供觀看的平台,故用戶毋須登錄或輸入賬號資料,亦無法上傳影片或交換硬幣。初期將免費使用,期間不會有任何廣告。



此外,電視版TikTok將新增兩個內容類別,包括採訪明星的「In the Studio」,以及聚焦平台創作者的「This is TikTok」。現時該程式已登陸美國所有Fire TV裝置,用家只要對亞馬遜智能助理Alexa說「Alexa, open More on TikTok」,亦可開啟電視版TikTok。

美國科技巨頭微軟周日表示,正就收購TikTok與中國企業字節跳動進行談判,美國總統特朗普限令收購必須在下月15日之前完成。

責任編輯:姚慧儀