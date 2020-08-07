【內銀股】四大內銀據報今年沒有減薪安排

▲ 市傳中央要求國有金融機構員工減薪，但四大行稱沒有降薪安排。

新華社報道，工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 和建設銀行 （00939） 均表示目前沒有減薪安排。四大內銀今早隨大市下跌，跌幅逾1%。

工行表示，工資總額與整體經營情況相掛鈎，履行公司治理程序後決策確定。截至目前，工行沒有統一降薪的安排。

農行指出，2019年工資總額按照財政部國有金融企業工資決定機制改革政策核定，遵循市場化的基本方向及公司治理機制的相關要求，與該行經濟效益同步增長。今年目前沒有降薪的計劃和安排。

中行表示，中行按照改革後的政策規定，通過公司治理程式確定工資費用，職工工資與企業效益實現同步增長。目前，中行工資費用預算中尚無降薪安排。

建行則指，今年以來，新冠肺炎疫情對全球和中國經濟造成巨大衝擊，建行積極支持做好「六穩」、「六保」工作，加大向實體經濟讓利力度，與企業共克時艱。目前沒有降薪的計劃安排。

外電此前報道，中央政府要求國有金融機構的員工共渡難關，適度減薪，為實體經濟復甦減負。據稱在某些情況下，薪酬平均降幅或達到30%。

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責任編輯：吳敏芳