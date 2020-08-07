  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內銀股】四大內銀據報今年沒有減薪安排

即市財經 10:46 2020/08/07

分享：

市傳中央要求國有金融機構員工減薪，但四大行稱沒有降薪安排。

新華社報道，工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 和建設銀行 （00939） 均表示目前沒有減薪安排。四大內銀今早隨大市下跌，跌幅逾1%。

工行表示，工資總額與整體經營情況相掛鈎，履行公司治理程序後決策確定。截至目前，工行沒有統一降薪的安排。

農行指出，2019年工資總額按照財政部國有金融企業工資決定機制改革政策核定，遵循市場化的基本方向及公司治理機制的相關要求，與該行經濟效益同步增長。今年目前沒有降薪的計劃和安排。

中行表示，中行按照改革後的政策規定，通過公司治理程式確定工資費用，職工工資與企業效益實現同步增長。目前，中行工資費用預算中尚無降薪安排。

建行則指，今年以來，新冠肺炎疫情對全球和中國經濟造成巨大衝擊，建行積極支持做好「六穩」、「六保」工作，加大向實體經濟讓利力度，與企業共克時艱。目前沒有降薪的計劃安排。

外電此前報道，中央政府要求國有金融機構的員工共渡難關，適度減薪，為實體經濟復甦減負。據稱在某些情況下，薪酬平均降幅或達到30%。

相關文章：

傳中國大型國有金融機構被要求「減薪」

【恒生業績】恒生半年賺少33%削派息、最新周息率6.16厘 無意裁員減薪（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：吳敏芳

香港股票 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）