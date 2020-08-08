【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）

▲ 繼台積電暗示9月14日後斷供華為後，中芯國際也或無法再供貨。

美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效，繼晶圓代工龍頭台積電（台：2330）暗示斷供華為後，中芯國際 （00981） 也或無法再供貨。中芯國際聯合首席執行官梁孟松在業績會被問及9月14日後是否可繼續供貨華為時稱，不評論個別客戶，但中芯絕對遵守國際規則，不會做違反規章的事，會有很多其他客戶進入公司的有限產能，影響應可以控制。

華為芯片由嚴重落後 到領先

與此同時，華為消費者業務CEO余承東中國信息化百人會上發表演講時表示，由於美國對華為的禁令將於今年9月15日起生效，華為麒麟旗艦芯片將因無法繼續生產而絕版。並指，遭遇美國制裁後，華為已經少發貨了6000萬部智能手機，否則去年華為就已經成為全球智能手機上市場份額遙遙領先的第一名。9月15日之後，由於沒有芯片供應，華為手機今年的發貨量，可能比去年的2.4億部要少一點。

余承東說，過去十幾年，華為在芯片領域的探索從嚴重落後，到比較落後，到有點落後，到終於趕上來，到領先，付出了極大的研發投入，也經歷了很艱難的過程。但很遺憾，在半導體製造方面，華為在重資產投入型的領域和重資金密集型的產業，並沒有參與，華為只是做了芯片的設計，沒有搞芯片的製造。

華為：台積電已量產5納米 中芯只能量產14納米

在今年5月，美國再次加強華為的「芯片禁令」，在美國第二輪的芯片制裁下，華為海思的麒麟芯片，無法再交由台積電代工，也無法向高通等美國公司採購高端芯片，而大陸的中芯國際等廠商，的在高端芯片製造上的技術和工藝能力還有很大的差距。比如台積電已經可以量產5納米芯片，而中芯目前只能量產14納米。

中芯談及損失華為對公司先進製程影響，梁孟松坦言，先進制程的開發的確需要夥伴客戶助力，但未來若情況有變，公司也會尋找其他替代方案，例如由不同的客戶擔任不同的任務，相信可以克服挑戰，對先進工藝開發及需求依然保持樂觀。

中芯國際周五低開2.3%，其後跌幅擴大，受累美國行政命令禁騰訊 （00700） 旗下微信45日後與美國交易，科技受跌幅明顯，中芯國際全日跌9%，收報29.9元，成交達84.6億元。

美國政府今年5月宣佈，任何企業供貨含有美國技術的半導體產品予華為，必須先取得美國政府出口許可，禁令有120天緩衝期，意味9月15日將正式生效。

中芯：歡迎國際龍頭本地設廠

中芯聯合首席執行官趙海軍稱，本地半導體設備、配件、材料行業規模仍相對較小，但行業主要公司均已上市融資，並開始進行研發，長遠有信心。惟他強調，中芯國際是國際公司，「不是一定要用張三不用李四」，會用所有可用資源壯大公司規模，目前更歡迎國外龍頭企業就地建廠及供應鏈。

此外中芯國際再調升今年全年資本開支目標，由第二季度的43億美元增至67億美元，主要用於先進工藝的產能建設及成熟工藝的產能拓展。公司計劃在今年底前，8吋產能額外每月增加3萬片，12吋產能額外每月增加2萬片。

第三季毛利率料降

中芯同時指引，第三季毛利率約19%至21%，較第二季度下降。首席財務官高永崗解釋，主要因中芯南方廠進入折舊期，令銷售成本增加，預計今年折舊會影響公司毛利率5個百分點。

中芯全年營收目標維持中至高雙位數增長，毛利率料高於去年，全年EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約18億美元。

（更新華為內容）

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記者：陳健婷