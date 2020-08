美國解除全球旅遊警示　部分國家被列低風險目的地

新冠肺炎疫情持續,各國政府實施保持社交距離以至限制店舖營業時間等措施,以防止疫情擴散。美國國務院於周四(6日)解除全球旅遊警告,並列出各國發出旅遊建議的級數。

國務院表示,將按國家的疫情疫情發展,而針對性發出旅遊警示做法,以提供美國民眾更詳細資訊,衡量旅遊計畫。國務院於今年3月時,因全球疫情情況而發出第3級旅遊警示,及後更升至最嚴重的第4級,呼籲民眾「不要旅行」。

而美國疾管中心(CDC)都修改旅遊指引,有13個國家列極低風險目的地(No Travel Health Notice: COVID-19 Risk is Very Low),及7個國家被列為低風險目的地(Level 1: COVID-19 Risk Is Low),而中國內地及香港則依舊被列為高風險地區。

13個國家列極低風險目的地名單: 英屬維爾京群島

文萊

開曼群島

多米尼克

福克蘭群島

法屬波利尼西亞

格陵蘭

老撾

澳門特區

毛里求斯

新喀裡多尼亞

台灣

東帝汶

7個國家被列為低風險目的地名單: 博奈爾島 斐濟

新西蘭

薩巴

聖巴泰勒米

聖佑達修斯

泰國

