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美國解除全球旅遊警示　部分國家被列低風險目的地

環球政經 10:57 2020/08/07

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新冠肺炎疫情持續，各國政府實施保持社交距離以至限制店舖營業時間等措施，以防止疫情擴散。美國國務院於周四（6日）解除全球旅遊警告，並列出各國發出旅遊建議的級數。

國務院表示，將按國家的疫情疫情發展，而針對性發出旅遊警示做法，以提供美國民眾更詳細資訊，衡量旅遊計畫。國務院於今年3月時，因全球疫情情況而發出第3級旅遊警示，及後更升至最嚴重的第4級，呼籲民眾「不要旅行」。

而美國疾管中心（CDC）都修改旅遊指引，有13個國家列極低風險目的地（No Travel Health Notice: COVID-19 Risk is Very Low），及7個國家被列為低風險目的地（Level 1: COVID-19 Risk Is Low），而中國內地及香港則依舊被列為高風險地區。

13個國家列極低風險目的地名單：

英屬維爾京群島
文萊
開曼群島
多米尼克
福克蘭群島
法屬波利尼西亞
格陵蘭
老撾
澳門特區
毛里求斯
新喀裡多尼亞
台灣
東帝汶

7個國家被列為低風險目的地名單：

博奈爾島

斐濟
新西蘭
薩巴
聖巴泰勒米
聖佑達修斯
泰國

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