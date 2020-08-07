【電訊盈科】李澤楷擬每股5.2元增持2％股份　助提升管理資本結構靈活性

電訊盈科（00008）公布，主席李澤楷將透過渣打銀行，向合資格股東提出有條件自願現金部分要約，按每股股份5.2元，收購1.55億股股份，相當於已發行股份2%，總現金代價約8億元。

根據通告指出，收購價較昨日（6日）收市價溢價15.81%，公司計劃在部分要約截止後維持其上市地位。在計算中期現金股息及實物股息後，收購價較每股股份的隱含除權價4.25元，有溢價22.4%。

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電盈股價今早股價逆市上升，截至10時半，報4.91元，升9.3%，成交額2.13億元，較李澤楷提出之收購價5.2元，有約5.5%拆讓。

李澤楷提出此收購，主要理由是為公司管理資本結構時提供更大靈活性。鑒於主事人現時的持有量，公司尋求在不會觸發主事人可能須根據收購守則作出強制全面要約的情況下，於適當時機進行股份回購時受到限制。假設部分要約完成，本公司將可獲得額外的靈活性。

現時電盈公眾持股量佔已發行股份約52.49%。假設部分要約完成，公司的公眾持股量將佔已發行股份約50.49%，將會繼續符合上市規則第8.08 條規定的 25%最低公眾持股量要求。