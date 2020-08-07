  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）

即市財經 22:49 2020/08/07

分享：

美國總統特朗普簽署行政命令，45日後禁止與微信、字節跳動的一切交易。

美國逼令字節跳動9月中前出售TikTok美國業務，啟動「淨網行動（Clean Network）」，擴大對中資機構App限制，包括內地社交媒體龍頭騰訊 （00700） 旗下微信。總統特朗普美國時間周四（6日）簽行政命令，同時對TikTok母企字節跳動和騰訊 （00700） 旗下微信出手，包括限制45日後騰訊不可就微信，與美國進行任何交易。

騰訊在海外投資多與遊戲業務相關，較少與微信社交平台有關，有關禁令若擴大至覆蓋整個騰訊集團，對騰訊未來海外擴張添憂。

騰訊發言人回應本報查詢時表示，公司正在評估以全面理解此項行政命令。彭博另引述美國官員表示，現時命令只針對微信，不針對騰訊的其他交易。

 

到了今天晚上，騰訊再在聯交所發公告，指「正在審閱行政命令的潛在後果以便更全面理解其對集團的影響」，又謂將在「適當的時候發佈進一步的公告」。

微信母企騰訊 （00700） 今早股價先高後低，股價愈跌愈急，一度跌一成或59.6元，失守500元，臨近中午收市現報519元，跌幅近7%，成交165億元。由即市高位559元下跌，騰訊市值最多失逾5700億元。

騰訊午市股價稍回穩，低位反彈約30元，收報527.5元，跌5%，成交達326億元。

大摩早前報告指出，騰訊及另一在港上市的網易 （09999） 僅2%收入來自美國，為直接影響較少的中資企業。

相關文章：【騰訊禁令】特朗普擬禁WeChat 騰訊在美國還有哪些業務？

特朗普：TikTok微信帶來威脅

特朗普要求美國居民45日後，不可與字節跳動進行任何交易，剛好覆蓋微軟收購TikTok的期限，並同時對騰訊旗下微信出手。

特朗普也簽署行政令稱要解決微信構成的威脅，同樣在45天起禁止美國一切與微信有關的交易。據白宮文件，美國當局現只限制騰訊進行微信（WeChat）相關的交易，指控微信收集大量用戶數據，讓中共可以接觸美國居民和財產資訊。

他在行政命令引述去年3月報告，有中國數據庫收藏數十億計得微信訊息，用戶發布訊息地不止在中國，也有美國、南韓等地發布的訊息。命令續指控微信助中共審查刪除該黨認為政治敏感的內容，也據報利用假消息便利中共，而澳洲也在加強限制微信，美國有需要行動，保護國家安全。

【白宮行政命令文件】

（第二版加入外電引述美國官員說法；第三版更新騰訊回應、第四版新增騰訊聯交所公告內容

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【騰訊禁令】一文睇清騰訊今日發生什麼事

【騰訊禁令】朱克伯格憂Facebook亦會被封殺 「美禁TikTok立非常差先例」

【中概股危機】華府擬下令中概股　2022年不符審計標準須除牌（第二版）

【中美角力】華府擬下架中資App　大摩盤點最受累科網企業（第二版）

【TikTok拆骨】微軟尋求收購Tiktok的全球業務 因分拆不容易

【TikTok拆骨】微軟與華關係深 Bill Gates解畫難釋疑（訂戶專享）

編輯：麥德銘

香港股票 騰訊控股（00700） 特朗普 騰訊 字節跳動 微信 抖音
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【中芯股價】華為：只做芯片設計沒搞製造　中芯國際料斷供　其他客填補產能（第四版）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【美股市況】道指倒升46點納指挫0.9%　阿里巴巴ADR低港股1.9%（不斷更新）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）
【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）