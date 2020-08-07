【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）

▲ 美國總統特朗普簽署行政命令，45日後禁止與微信、字節跳動的一切交易。

美國逼令字節跳動9月中前出售TikTok美國業務，啟動「淨網行動（Clean Network）」，擴大對中資機構App限制，包括內地社交媒體龍頭騰訊 （00700） 旗下微信。總統特朗普美國時間周四（6日）簽行政命令，同時對TikTok母企字節跳動和騰訊 （00700） 旗下微信出手，包括限制45日後騰訊不可就微信，與美國進行任何交易。

騰訊在海外投資多與遊戲業務相關，較少與微信社交平台有關，有關禁令若擴大至覆蓋整個騰訊集團，對騰訊未來海外擴張添憂。

騰訊發言人回應本報查詢時表示，公司正在評估以全面理解此項行政命令。彭博另引述美國官員表示，現時命令只針對微信，不針對騰訊的其他交易。

到了今天晚上，騰訊再在聯交所發公告，指「正在審閱行政命令的潛在後果以便更全面理解其對集團的影響」，又謂將在「適當的時候發佈進一步的公告」。

微信母企騰訊 （00700） 今早股價先高後低，股價愈跌愈急，一度跌一成或59.6元，失守500元，臨近中午收市現報519元，跌幅近7%，成交165億元。由即市高位559元下跌，騰訊市值最多失逾5700億元。

騰訊午市股價稍回穩，低位反彈約30元，收報527.5元，跌5%，成交達326億元。

大摩早前報告指出，騰訊及另一在港上市的網易 （09999） 僅2%收入來自美國，為直接影響較少的中資企業。

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特朗普：TikTok微信帶來威脅

特朗普要求美國居民45日後，不可與字節跳動進行任何交易，剛好覆蓋微軟收購TikTok的期限，並同時對騰訊旗下微信出手。

特朗普也簽署行政令稱要解決微信構成的威脅，同樣在45天起禁止美國一切與微信有關的交易。據白宮文件，美國當局現只限制騰訊進行微信（WeChat）相關的交易，指控微信收集大量用戶數據，讓中共可以接觸美國居民和財產資訊。

他在行政命令引述去年3月報告，有中國數據庫收藏數十億計得微信訊息，用戶發布訊息地不止在中國，也有美國、南韓等地發布的訊息。命令續指控微信助中共審查刪除該黨認為政治敏感的內容，也據報利用假消息便利中共，而澳洲也在加強限制微信，美國有需要行動，保護國家安全。

【白宮行政命令文件】

（第二版加入外電引述美國官員說法；第三版更新騰訊回應、第四版新增騰訊聯交所公告內容）

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編輯：麥德銘