【長和長實】長實意外減派息曾跌近一成、長和跌逾2%　花旗籲沽長實（第二版）

▲ 長和、長實於2015年重組後首次減派息。

長和系昨日公布業績，長和 （00001） 、長實 （01113） 都因應業績倒退，於重組後首減派息，長實開市跌3.7%，即市一度插9%至40.35元，現跌8.3%至40.85元，成交7.68億元。長和今早股價開市跌1.4%，其後失守50元關，最新跌2.7%，報49.55元。

花旗降長實評級至「沽售」，直言長實減派息35%，令人失望，也未有為未來派息指引，該行暫料長實全年派息減3成，股息率相當於3.3厘，低於同業。花旗料，長實2020至2022年盈利會下跌，因香港住宅物業的完工數字減少，降低經常收入。

長和半年盈利跌29%至130億元，若以IFRS 16 前基準計，長和半年少賺28%。長和宣布，中期息減29%至每股0.614元，即每手500股，收息307元。

長實上半年基礎溢利按年減少35.5%至83.67億元，較市場估計為佳；計及房地產投資信託及投資物業公平值變化，長實純利按年大減58%至63.6億元，中期息減少34.6%至0.34元。

計及上年度末期息，長和現價周息率約5.88厘，惟券商料長和末期息或下調，股息回報或有下行壓力。長實現價周息率則為4.71厘。

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記者：麥德銘