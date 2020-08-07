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Facebook朱克伯格身家突破1000億美元　成為第3位千億元富豪

即市財經 09:16 2020/08/07

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Facebook朱克伯格身家突破1000億美元　成為第3位千億元富豪

Facebook（美︰FB）創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）身家首次突破1000億美元（7750億港元），成為除亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）、Microsoft創辦人蓋茨（Bill Gates）外，第3位亦是唯一3位千億元富豪。

Facebook早前正式推出短視頻應用程Instagram Reels，挑戰抖音海外版TikTok。Facebook股價再創新高，升逾6%，收報265.28美元。

【美股焦點】Facebook漲6%創新高 推Instagram Reels對陣TikTok

新冠肺炎疫情促使大眾轉向網上活動，朱克伯格等科企富豪的財富今年大增。根據彭博億萬富翁指數，朱克伯格今年以來身家增加了約220億美元，貝索斯身家則大增逾750億美元。

朱克伯格身家突破1000億美元。

【美股焦點】Facebook旗下IG擬推短視頻產品Reels　重金挖TikTok網紅

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責任編輯：梁浩碩

美股 Facebook（美：FB） 比爾蓋茨 貝索斯 朱克伯格 Facebook Microsoft Amazon 抖音 Instagram
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