▲ Facebook朱克伯格身家突破1000億美元 成為第3位千億元富豪

Facebook（美︰FB）創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）身家首次突破1000億美元（7750億港元），成為除亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）、Microsoft創辦人蓋茨（Bill Gates）外，第3位亦是唯一3位千億元富豪。

Facebook早前正式推出短視頻應用程Instagram Reels，挑戰抖音海外版TikTok。Facebook股價再創新高，升逾6%，收報265.28美元。

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新冠肺炎疫情促使大眾轉向網上活動，朱克伯格等科企富豪的財富今年大增。根據彭博億萬富翁指數，朱克伯格今年以來身家增加了約220億美元，貝索斯身家則大增逾750億美元。

▲ 朱克伯格身家突破1000億美元。

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責任編輯：梁浩碩