【中概股危機】華府擬下令中概股　2022年不符審計標準須除牌（第二版）

▲ 美國財政部及證券交易委員會建議總統特朗普在2022年1月前，要求不符合美國審計要求的中資企業全部除牌。

自瑞幸咖啡財務造假後，美國政界醞釀加強監管美國上市的中概股，特別是中概股的審計檢視。據路透社報道指，美國財政部及證券交易委員會建議總統特朗普在2022年1月前，要求不符合美國審計要求的中資企業全部除牌。

特朗普早前委任財長努欽、證交會主席克萊頓等官員組成工作小組，評估於美國上市但不符合美國審計要求的中資企業並撰寫報告。

財政部表示，小組將在上述報告建議特朗普要求在美上市的中資企業必須在2022年1月前符合美國審計要求，即容許監管機構上市公司會計監督委員會（PCAOB）取得審計文件。

華府於2013年與中國簽訂的跨境審計合作備忘錄，讓PCAOB向中國稽核單位取閱中企的會計資料，進行相關的審查。不過，PCAOB此前一再抱怨中國監管部門以國家安全為由拒絕提供資料，造成難以詳實掌握中概股的審計狀況，也意味華府若落實最新建議，中概股也難單在企業層面達成條件。

年內，在美上市中概股加速研究在港交所 （00388） 第二上市，如京東 （09618） 、網易 （09999） 先後在港大額集資，港交所股價也屢創新高。港交所周五股價隨大市轉弱，現跌0.7%，報382.2元。

港交所近期也成特朗普點名批評對象，特朗普在訪問中稱香港失去特殊待遇後，美國所有交易所都能夠獲得更多的商業機會，因「香港不再是一個成功的交易所」。

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責任編輯：吳敏芳、麥德銘