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【恒指夜期】美國宣布制裁林鄭　夜期收市低水190點（不斷更新）

即市財經 04:03 2020/08/08

分享：

【港股市況】恒指黑期跌約55點　道指期貨跌6點（不斷更新）

美國連環出招，特朗普今晨簽行政命令，禁止個人及企業與字節跳動及微信進行任何交易，投資氣氛大轉審慎，晚上美國宣布制裁中港官員，包括特首林鄭月娥，資產市場即異動，夜期一度跌190點，滙市變動更激烈，美滙指數直綫抽升0.9%，人民幣離岸滙價跌0.4%，大鱷聞風而動，場外人民幣期權交易即見好淡對撼。

異動資產 最新報（截至早上4時） 異動情況
美滙指數 93.43（+0.7%） 最高93.62（+0.9%）
離岸人民幣 6.9687（-0.36%） 最低6.9744（-0.44%）
夜期 -49點 190點
港滙 7.7503 7.7503

焦點新聞：

美股動態不斷更新

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易　騰訊市值曾失5700億、美官員：只限微信（第二版）

【騰訊禁令】特朗普擬禁WeChat 騰訊在美國還有哪些業務？

【中概股危機】華府擬2022年全面要求不符美國審計要求中資企業除牌

【騰訊禁令】特朗普封殺微信TikTok　市場年內共拋售中資股基金逾千億元

即市走勢：

03︰00】恒指夜期收報24342點，跌49點，低水190點。

00︰30】滙豐倫敦股價折算收報32.95港元，較港高0.4%。

00︰20】恒指夜期再倒跌，報24361點，跌30點，低水171點。

22︰55】恒指夜期報24419點，升28點，低水113點。

22︰30】美國宣布制裁12名中港官員。名單

21︰58】9月4日到期的人民幣期權，行使價分別為7.15及6.9，即見大戶入場對賭。

21︰57】美滙指數急升0.8%，離岸人民幣跌0.44%，見6.9744。夜期最多跌190點。

美滙指數抽升至93.5

 

離岸人民幣即跌（走勢向上代表人民幣跌，美元升）

【21︰36】《彭博》引述消息指，美國最快周五宣布對包括林鄭月娥在內的中國及香港官員實施制裁。

21︰30】美國非農就業數據好過預期，惟美股道指開市走低，跌約60點；恒指夜期報24302點，跌89點，低水230點。

21︰05】恒指夜期報24405點，升14點，低水127點。

21︰00】華為9月發布麒麟晶片「絕版機」華為Mate40

【華為業績】華為上半年消費者業務收入按年升近16%　9月發布麒麟晶片「絕版機」華為Mate40

20︰45】金管局：7月外儲規模4500億美元 按月增41億美元

金管局：7月外儲規模4500億美元 按月增41億美元

20︰13】恒指夜期彈3點，報24394點，低水138點。

19︰15】人行下周四在港發300億人幣央票

人行下周四在港發300億人幣央票 昨稱在港發行央票常態化

18︰40】恒指夜期報24416點，反彈25點，低水116點。

17︰30】TVB發盈警 料中期盈轉虧蝕2.9億元

【盈喜盈警】TVB發盈警 料中期盈轉虧蝕2.9億元

16︰35】騰訊 （00700） 發言人表示，公司正在評估以全面理解此項行政命令。

另外，字節跳動針對美國政府行政命令，指美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。如果美國政府不能給予公正的對待，將訴諸美國法院。

【TikTok反擊】字節跳動：若美國不能予公正對待　將訴諸美國法院

16︰31】恒指黑期跌幅擴至近150點，報24375點。

16︰31】即月期指收報24391點，跌425點或1.7%，低水141點。

16︰24】恒指黑期於港股收市後，再跌約100點。

【16︰10】恒指收報24531點，跌398點。國指跌139點，收報10063點，主板成交1778億元。美國禁微信交易，騰訊 （00700） 挫半成，收報527.5元，曾跌穿500元關口，新經濟股亦下挫，惟美團點評 （03690） 午後倒升，收報222.4元，升0.5%。

【騰訊股價】散戶無懼美國禁微信交易　逾千買盤520元撈騰訊

【16︰00】恒指U盤前跌413點，報24516點。

【15︰32】港股尾市跌約465點，報24468點。

【15︰04】50隻藍籌股中，暫以領展 （00823） 升幅最大，股價逆市升0.7%，高見61.75元。

【15︰00】上證全日跌近1%；深證跌近1.6%；創業板指跌近2.3%。

【14︰51】恒生科技指數成分股中，僅3股上升，其中以比亞迪電子 （00285） 升幅最大，升4.7%，破頂高見34.05元；中芯國際 （00981） 績後跌逾8%，表現最差。

【14︰49】中國緊張關係升級，中國稀土 （00769） 逆市升逾6%，高見0.52元。

【14︰28】美團點評 （03690） 升幅擴至逾1%，高見225.8元；  騰訊 （00700） 跌5.3%，報526元；阿里巴巴 （09988） 跌3.2%，報248.8元。

【騰訊股價】騰訊曾挫一成穿500元關口　99隻騰訊牛證遭打靶

【13︰37】美團點評 （03690） 率先倒升近0.1%，報221.4元。另外，騰訊 （00700） 跌幅收窄至4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【13︰34】恒生指數跌477點，報24453點，騰訊 （00700） 跌幅收窄至約5%，報528元，意味由低位反彈5.7%。

【13︰25】彭博最新引述美國官員表示，現時行政命令只針對微信，不針對騰訊 （00700） 的其他交易。騰訊今日曾挫一成低見499.4元，隨即於低位反彈，最新報521元，跌6.2%。

【13︰20】美團點評 （03690） 跌幅收窄至1.4%，報218.2元，今早曾低見208元。

【13︰05】港交所 （00388） 跌逾2%。據悉百勝中國爭取港交所本月批准其上市計劃，計劃最快9月份在香港上市。

【新股IPO】百勝中國傳最快9月來港作第二上市 百勝：不作評論（第二版）

【13︰01】恒生指數午後初段跌480點，騰訊 （00700） 跌6.3%，報520.5元。

【12︰36】恒指黑期於港股中午休市時段跌約555點，報24415點。

【12︰00】恒指半日跌566點，中午收報24364點。國指半日跌213點，中午收報24364點。騰訊 （00700） 曾挫一成穿500元，半日跌逾6%報518元。長實 （01113） 績後跌逾8%；中芯國際 （00981） 績後跌9%。

【11︰51】大市跌幅收窄至600點內，騰訊低位反彈逾20元，最新報521元跌6.2%。

【11︰45】騰訊 （00700） 稍穿500元關口即見強勁支持，跌幅收窄至7.6%，報513.5元。

【11︰41】騰訊 （00700） 挫一成，跌穿500元關口，低見499.4元。

【11︰40】騰訊 （00700） 最新挫9%，大市跌700點。

【11︰34】受累特朗普要求不可與字節跳動及微信進行任何交易，騰訊 （00700） 跌7%，拖累大市跌600點。

【11︰32】恒指科技指數跌近4%或301點，報7275點。騰訊跌逾6%；阿里巴巴、小米跌逾3%；美團點評 （03690） 跌逾2%

【11︰30】內地股市下跌，上證半日跌近1.5%；深證跌近2.1%；創業板指跌2.6%。

【11︰29】騰訊 （00700） 跌逾6%，低見518元。

【11︰28】大市跌500點，騰訊 （00700） 個股已拉低大市159點。

【11︰25】騰訊 （00700） 跌逾半成，跌穿530元水平，低見526.5元，恒指跌488點，報24441點。

【11︰23】騰訊 （00700） 續尋日內低位，騰訊跌4.5%，至530.5元。

【11︰22】中國智慧能源 （01004） 股價飈2.35倍，高見0.186元，成交1167萬元。

【11︰08】長實 （01113） 績後下挫，股價跌幅擴至8%，低見40.35元。

【11︰00】恒指跌403點，報24528點。騰訊 （00700） 跌3.8%，曾挫4%低見532元。

【10︰59】大市下跌，反向ETF向好，FI二南方恒指 （07500） 升逾3%，高見6.66元。

【10︰51】恒指跌勢略為喘定，恒生指數跌350點，報24580點。

【10︰42】新經濟股下跌，除騰訊 （00700） 曾跌4%外，京東 （09618） 跌近3%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾2%；美團點評 （03690） 跌逾1%；網易 （09999） 跌0.7%。

【10︰39】恒生科技指數跌208點或2.8%，報7368點。

【10︰35】中芯國際 （00981） 跌幅擴至近9%，低見29.8元。

中芯國際9月中後疑無法供貨華為 中芯：會有其他客戶填補產能

【10︰30】騰訊 （00700） 跌4%，低見532元；恒生指數跌432點，報24499點。騰訊概念股亦下跌，微盟 （02013） 、閱文 （00772） 跌近半成。

【10︰30】騰訊 （00700） 愈跌愈急，最新跌逾3%，低見537元。港股跌幅擴至近400點。

【10︰21】濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%，金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升近2%；美高梅 （02282） 升逾2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升逾3%。澳門保安司司長黃少澤昨日表示，與內地恢復正常通關的進展良好，相信很快有好消息公布。

【10︰18】大市跌至300點，恒生指數報24628點，跌303點，失10天綫（24761點）。

【10︰14】騰訊 （00700） 跌幅擴至2.3%，低見543元。

【10︰12】恒生指數跌幅擴大至逾200點，恒指跌210點，報24720點。

【10︰10】騰訊 （00700） 跌1.4%，低見547元。外電報道，特朗普簽署行政命令，禁止美企45天後與騰訊旗下微信進行交易。

【10︰08】IGG （00799） 升幅擴大至7%，破頂高見10.96元。

【10︰00】美國總統特朗普周四簽署行政命令，禁止美企45天後與抖音海外版TikTok母公司字節跳動進行交易。

外電報道，特朗普亦簽署行政令「解決微信所構成的威脅」，在行政令簽署後45天起禁止一切與微信有關的交易。

【09︰53】ATMX股向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌1.2%；美團點評 （03690） 跌1%；小米 （01810） 跌1.8%。

【09︰51】港鐵 （00066） 績後跌1%，低見38.8元。港鐵上半年列帳虧損3.3億元，去年同期則錄得盈利55.1億元，派中期息0.25元，按年持平。

【港鐵業績】港鐵上市以來首次業績見紅、中期息維持0.25元　股價跌1.4%

【09︰46】IGG （00799） 昨績後抽升逾3成後，今早股價再升1%，高見10.5元。

【799】IGG豪派特別息績後彈三成　富瑞看好前景目標價調高七成看10.4元

【09︰44】融創中國 （00981） 股價逆市升半成。融創中國公告指，建議分拆旗下物管公司融創服務於主板獨立上市，並已獲聯交所確認其可進行建議分拆。

【新股IPO】融創中國逆市升逾5%　建議分拆融創服務主板上市並獲聯交所確認

【09︰34】大市早段跌幅擴大至逾百點。恒生指數跌140點，報24790點。

【09︰33】長和系績後向下，長實 （01113） 跌近半成，低見41.9元；長和 （00001） 跌逾1%，低見50元。

【長和長實】意外減派息　長實跌近4%、長和跌逾1%

【長實業績】長實上半年少賺35%勝預期、息減35%至0.34元　李澤鉅：環球政經局面帶來更多變數

【長和業績】長和半年少賺29%、中期息0.614元遜預期　李澤鉅：揣測全年展望言之尚早

【09︰29】泰格醫藥  （03347） 首日掛牌，開報119元，較招股價高19%，1手賺1900元。

【09︰27】中芯國際 （00981） 績後跌2.3%，開報32元。中芯上季純利按年大增6.4倍至1.38億美元，創單季新高。

【中芯業績】中芯國際上季多賺6.4倍勝預期 料本季收入按季增1%至3%

【09︰25】電訊盈科 （00008） 升9.1%，開報4.9元，要約價仍溢價6.1%。

【09︰20】恒指開報24909點，跌21點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 逆市升逾0.5%。

【09︰17】人民幣中間價報6.9408，上調30點子。

【09︰14】即月期指開報24881點，升65點或近0.3%。

【08︰41】恒指黑期跌約55點，報24915點；道指期貨跌6點，報27279點。

【08︰15】電訊盈科  （00008）  公布，渣打代表李澤楷將向合資格股東提出有條件自願現金部分要約，收購1.55億股要約股份，要約價每股5.2元，較上日收市價溢價15.8%。

電訊盈科：李澤楷擬以每股5.2元溢價近16%增持2%股份

【07︰50】生物科技股百濟神州  （06160） 第2季淨虧損擴大至3.35億美元，相對去年同期淨虧損8557萬元，每股虧損0.33美元。

【業績】百濟神州第2季淨虧損擴大至3.35億美元

【07︰30】道指收報27386點，升185點或0.86%；標指收報3349點，升21點或0.64%；納指收報11108點，升109點或1%，連升7日再創新高。

港股ADR收報24923點，跌7點。恒指夜期收報24873點，升57點，低水58點。

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責任編輯：梁浩碩

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