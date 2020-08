【港股追蹤】吉利7月賣車少過6月　今年難達標？

吉利汽車(00175)昨晚(6日)公布7月份營運數據,期內總銷量為10.52萬部,按年有15%增長,惟按月有所減少,銷量較6月份逾11萬架,下跌逾4%,或會對正在反彈的股價構成打擊。

相關文章:【A股布局】上半年報露端倪 國家隊持有A股名單曝光

市場近期憧憬公司的新能源汽車有望持續增長。在7月總銷量中,有6,401部為新能源和電氣化汽車,月內出口量則按年上升13%,至4,523部,內地市場總銷量為逾10萬部,按年增長約15%。

集團早於年初已定下全年141萬部的銷量目標,上半年受疫情影響,僅完成約38%,7月份銷量按年有增長,惟合計首7個月銷量,仍只得約63.5萬部,按年下跌約14%,僅佔全年銷售目標約45%,要在餘下5個月催谷達標,路途甚為遙遠。

吉利股價7月曾反彈至19.36元高位,之後出現獲利回吐,但在15元附近有支持,技術走勢呈現三角待變,今次銷售數據或會令正在營造上升軌的股價,反彈動力受壓。

但若以基本面而言,國家發改委副主任寧吉喆早前表示,下半年將鼓勵限購城市適當增加汽車購置限額,放寬新能源汽車限購,對購置新能源汽車等給予適當補貼,消息有利行業復甦。

加上中央有意以「內循環」振興經濟,本地生產的企業勢必受惠,而且汽車屬高價產品,將會成為國策大力推動目標。故就算短期有整固,往後仍有上升空間。

iMoney 全新網上專欄的內容請 按此 。

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!