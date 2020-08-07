【港股追蹤】吉利7月賣車少過6月　今年難達標？

吉利汽車（00175）昨晚（6日）公布7月份營運數據，期內總銷量為10.52萬部，按年有15%增長，惟按月有所減少，銷量較6月份逾11萬架，下跌逾4%，或會對正在反彈的股價構成打擊。

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市場近期憧憬公司的新能源汽車有望持續增長。在7月總銷量中，有6,401部為新能源和電氣化汽車，月內出口量則按年上升13%，至4,523部，內地市場總銷量為逾10萬部，按年增長約15%。

集團早於年初已定下全年141萬部的銷量目標，上半年受疫情影響，僅完成約38%，7月份銷量按年有增長，惟合計首7個月銷量，仍只得約63.5萬部，按年下跌約14%，僅佔全年銷售目標約45%，要在餘下5個月催谷達標，路途甚為遙遠。

吉利股價7月曾反彈至19.36元高位，之後出現獲利回吐，但在15元附近有支持，技術走勢呈現三角待變，今次銷售數據或會令正在營造上升軌的股價，反彈動力受壓。

但若以基本面而言，國家發改委副主任寧吉喆早前表示，下半年將鼓勵限購城市適當增加汽車購置限額，放寬新能源汽車限購，對購置新能源汽車等給予適當補貼，消息有利行業復甦。

加上中央有意以「內循環」振興經濟，本地生產的企業勢必受惠，而且汽車屬高價產品，將會成為國策大力推動目標。故就算短期有整固，往後仍有上升空間。

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