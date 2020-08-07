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【疫情焦點】全球累計1928萬確診　美國累計突破500萬

即市財經 08:15 2020/08/07

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【疫情焦點】全球累計1928萬確診　美國累計突破500萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月7日早上8時15分，全球累計19,280,743宗新冠肺炎確診病例，較上日增加168,348宗；死亡人數達716,708人，較上日增加3,688人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 40,995 5,028,818 162,730
意大利 0 249,204 35,187
西班牙 1,683 354,530 28,500
法國 0 231,310 30,312
德國 714 215,210 9,252
中國 7 84,535 4,634
香港 0 3,850（確診/疑似） 46

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎
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