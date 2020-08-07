【疫情焦點】全球累計1928萬確診 美國累計突破500萬
即市財經 08:15 2020/08/07
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月7日早上8時15分，全球累計19,280,743宗新冠肺炎確診病例，較上日增加168,348宗；死亡人數達716,708人，較上日增加3,688人。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|40,995
|5,028,818
|162,730
|意大利
|0
|249,204
|35,187
|西班牙
|1,683
|354,530
|28,500
|法國
|0
|231,310
|30,312
|德國
|714
|215,210
|9,252
|中國
|7
|84,535
|4,634
|香港
|0
|3,850（確診/疑似）
|46
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩