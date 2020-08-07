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電訊盈科升9%　李澤楷擬以每股5.2元溢價近16%增持2%股份

即市財經 16:17 2020/08/07

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電訊盈科：李澤楷擬以每股5.2元溢價近16%增持2%股份

電訊盈科 （00008） 公布，李澤楷透過其持有的Trade Champion Limited與公司聯合宣布，渣打代表李澤楷將向合資格股東提出有條件自願現金部分要約，收購1.55億股要約股份，相當於已發行股份約2%，要約價每股5.2元，較上日收市價溢價15.8%。

電訊盈早段曾升15%，破頂高見5.19元近要約價，其後升勢回順，全日收報4.9元，升9.1%，成交近4.1億元，要約價溢價收窄至近6.1%。

公司計劃在部分要約截止後維持其在聯交所的上市地位。

公司的公眾持股量佔已發行股份約52.49%。假設部分要約完成，公司的公眾持股量將佔已發行股份約50.49%。

集團表示，部分要約的主要理由是為公司管理資本結構時提供更大靈活性。鑒於主事人現時的持有量，公司尋求在不會觸發主事人可能須根據收購守則作出強制全面要約的情況下於適當時機進行股份回購時受到限制。假設部分要約完成，公司將可獲得額外的靈活性（符合收購守則的自由增購率規定）。

電訊盈科昨日宣布，以19.5億元代價將Now TV業務授予香港電訊 （06823） ；此外正積極評估各種政策選擇，支持PCCW OTT持續增長，包括尋求PCCW OTT獨立上司或通過策略夥伴對PCCW OTT作出額外投資，進一步向PCCW OTT引入第三方融資。

電訊盈科19.5億出售Now TV予香港電訊　考慮PCCW OTT獨立上市（第二版）

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【長實業績】長實上半年少賺35%勝預期、息減35%至0.34元　李澤鉅：環球政經局面帶來更多變數

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 李澤楷 電訊盈科（00008）
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