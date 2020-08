【港股追蹤】高偉電子半年純利升33倍　股價勢必異動？

高偉電子(01415)6月底發布盈喜,當中只提到截至今年6月底,上半年純利將按年錄得明顯改善,未有提及具體數據。昨晚(6日)公司正式公布中期業績,集團上半年收入按年上升58.9%,至3.08億美元,惟純利按年卻激增33.6倍,至2,816萬美元。股份昨日尾市急升,以全日最高位收市,升幅超過10%,相信已有不少投資者提早進場。但股價開市後卻顯著低開逾5%,來個反高潮。

相關文章:【港股追蹤】息率5厘咁筍? 難怪呢隻手遊股創新高

值得一提的是,集團去年全年純利按年大增1.1倍,至2,928萬美元,但今年上半年純利已接近去年全年賺到的,可謂非常誇張。集團現時相機模組客戶包括全球主要的移動設備製造商(如蘋果公司(Apple)及LG電子),公司指上半年客戶訂單增加及產品單價上升,令相機業務收益按年急增超過59.3%。

公司去年有派發中期息,但今年經考慮新冠病毒疫情導致經濟前景極不明朗,董事會認為保留更多現金乃更謹慎之舉。因此不建議派發中期股息。

股價自6月底公布盈喜後,已急升超過1倍,但當時市場對其業績仍是「估估下」,今次公布的成績如此亮麗,在市場缺乏炒作主題下,加上估值便宜,現價市盈率不足15倍,或有機會吸引資金短期炒作。

iMoney 全新網上專欄的內容請 按此 。

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!