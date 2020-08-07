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【港股追蹤】高偉電子半年純利升33倍　股價勢必異動？

股樓投資 08:08 2020/08/07

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高偉電子（01415）6月底發布盈喜，當中只提到截至今年６月底，上半年純利將按年錄得明顯改善，未有提及具體數據。昨晚（6日）公司正式公布中期業績，集團上半年收入按年上升58.9%，至3.08億美元，惟純利按年卻激增33.6倍，至2,816萬美元。股份昨日尾市急升，以全日最高位收市，升幅超過10%，相信已有不少投資者提早進場。但股價開市後卻顯著低開逾5%，來個反高潮。

相關文章:【港股追蹤】息率5厘咁筍？　難怪呢隻手遊股創新高

值得一提的是，集團去年全年純利按年大增1.1倍，至2,928萬美元，但今年上半年純利已接近去年全年賺到的，可謂非常誇張。集團現時相機模組客戶包括全球主要的移動設備製造商（如蘋果公司（Apple）及LG電子），公司指上半年客戶訂單增加及產品單價上升，令相機業務收益按年急增超過59.3%。

公司去年有派發中期息，但今年經考慮新冠病毒疫情導致經濟前景極不明朗，董事會認為保留更多現金乃更謹慎之舉。因此不建議派發中期股息。

股價自6月底公布盈喜後，已急升超過1倍，但當時市場對其業績仍是「估估下」，今次公布的成績如此亮麗，在市場缺乏炒作主題下，加上估值便宜，現價市盈率不足15倍，或有機會吸引資金短期炒作。

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撰文 : 古植平

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