【業績】百濟神州跌逾2%　第2季淨虧損擴大至3.35億美元

▲ 【業績】百濟神州第2季淨虧損擴大至3.35億美元

生物科技股百濟神州 （06160） 公布業績，百濟神州第2季淨虧損擴大至3.35億美元，相對去年同期淨虧損8557萬元，每股虧損0.33美元。

百濟神州平開後跌逾3%，低見128.1元，收報133.6元，跌2.3%，成交9149萬元。

期內，百濟神州收入減少至6564萬美元，相對去年同期收入為2.43億美元。儘管ABRAXANE自3月起在華產品停銷並召回，產品總收入按年仍實現13%的增長，主要來自於公司自主研發產品百澤安和百悅澤商業化上市後的收入。

研發費用為2.86億美元，相對去年同期增25%。

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責任編輯：梁浩碩