▲ 道指升185點港股ADR跌7點 紐約期金升1%再創收市新高

道指升185點 納指再破頂

美股上升，美國首次申領失業救濟數據勝預期，加上民主共和兩黨國會領袖表示，有信心最終能達成新一輪紓困方案，道指收報27386點，升185點或0.86%；標指收報3349點，升21點或0.64%；納指收報11108點，升109點或1%，連升7日再創新高。

港股ADR跌7點

港股ADR收報24923點，跌7點。恒指夜期收報24873點，升57點，低水58點。

紐約期油跌0.6%

原油價格結束升勢，市場仍憂慮疫情持續影響需求前景，紐約期油收報41.95美元，跌0.24美元或0.6%；布蘭特期油收報45.09美元，跌8美仙或近0.2%。

美滙指數跌0.1%

美滙指數偏軟，報92.77，跌0.1%。英倫銀行維持利率不變，英鎊兌美元報1.3144；歐元兌美元報1.188；美元兌日圓報105.51。

美國10年期債息報0.54厘。

紐約期金升1%再創收市新高

市場對經濟復甦前仍未恢復信心，黃金受捧，金價連升5日，紐約期金收報2069.4美元，升20.1美元或1%，再創收市新高。現貨金於2069美元水平。

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責任編輯：梁浩碩