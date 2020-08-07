【美股收市】憧憬紓困方案好消息 道指漲185點 納指首越11000

美國首次申領失業救濟數據勝預期，顯示勞動力市場有所改善 ; 總統特朗普（Donald Trump）表示，他預計將在周五或周六簽署行政命令，延長額外失業救濟金、實施工資稅減免期，因國會議員尚未就包括這些措施的刺激法案達成協議。

民主共和兩黨國會領袖則表示，有信心最終能達成新一輪紓困方案，消息為美股帶來支持，納指再破頂，道指尾段抽升。

道指收報27386點，升185點或0.86%；標指收報3349點，升21點或0.64%；納指收報11108點，升109點或1%，連升7日再創新高。

科技股領漲，蘋果公司 （美︰AAPL） 急升3.5%創新高 ; Facebook （美︰FB） 旗下Instagram擬推出類似Tiktok的Instagram Reels，消息刺激Facebook股價飆6.5%。

各國續推刺激政策，貨幣貶值的預期升溫，金價再創新高，現貨金高見每盎司2,064.99美元，紐約12月期金收報2,069.4美元，升1%，連升5日，再創收市新高。

市場仍擔心疫情持續，拖累經濟增長，令需求受到抑制，油價下挫，紐約9月期油收報41.95美元，跌0.57%；布蘭特10月期油收報45.09美元，跌0.18%。

責任編輯：柯志宏

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