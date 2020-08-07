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蓋茨警告氣候變化致命性 或是新冠病毒5倍

即市財經 04:17 2020/08/07

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微軟聯合創辦人蓋茨（Bill Gates）敦促政府以與新冠病毒危機相同的「緊迫感」來應對氣候變化。他本周在博客中寫道，倘沒採取適當措施，後果可能會比新冠病毒更具毀滅性。

蓋茨表示，「到2060年，氣候變化可能與新冠病毒一樣致命，而到2100年，致命性可能是新冠病毒的五倍。」

蓋茨將新冠病毒的死亡率定為每10萬人中有14人死亡。他說，到本世紀末，如果碳排放量增長率保持目前的水平，那麼由於全球氣溫升高，每10萬人中將有73人死亡。

蓋茨寫道：「盡管這種流行病非常可怕，但氣候變化可能會更嚴重。如果你想了解氣候變化會造成甚麼樣的破壞，那麼就看看把新冠病毒造成的痛苦加倍延長會是甚麼樣子。這種大流行病造成的生命損失和經濟苦難，與我們不消除世界碳排放量將遭受的情況相當。」

蓋茨預測，在20年內，氣候變化帶來的經濟損失，將與每十年發生一次新冠大流行相當。

他說：「關鍵問題不是氣候變化將是災難性的。關鍵在於，如果我們總結了新冠疫情的經驗教訓，我們可以更加瞭解對氣候變化不作為的後果，並為拯救生命和防止最壞結果的發生做好更充分的準備。當前的全球危機可以使我們對下一場危機做出反應準備。」

蓋茨說，我們需要讓科學和創新帶路，找到必要的解決方案，例如更清潔的能源和其他零碳工具。這些解決方案不僅對全球大國有效，而且對勢必遭受最嚴重衝擊的較貧窮國家也有效。

蓋茨表示：「氣候變化的影響幾乎肯定會比新冠疫情更為嚴峻，對該問題『貢獻』最大的數個國家有責任設法解決這個問題。」

責任編輯：李勝君
 

環保措施 環境評估 微軟（Microsoft，美：MSFT） 疫情 災難 氣候暖化 經濟 比爾蓋茨
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