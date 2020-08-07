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【紓困方案】特朗普指周五或周六 將簽行政命令

即市財經 03:44 2020/08/07

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美國總統特朗普（Donald Trump）表示，他預計將在周五或周六簽署行政命令，延長額外失業救濟金、實施工資稅減免期，因國會議員尚未就包括這些措施的刺激法案達成協議。

特朗普在啟程前往俄亥俄州前對記者發表講話，他還希望簽署命令，覆蓋保護房客免受業主驅逐及學生貸款還款。

此前已有消息指，白宮正研究繞過國會，由特朗普以行政命令推出刺激措施的可能性。然而，特朗普的單方面行動，可能會引發一場針對總統權力的法律爭議。

特朗普這番言論在眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表講話後作出，佩洛西指新一輪刺激計劃的談判正取得進展，盡管雙方自定的周五限期迫近，雙方仍存在重大分歧。

佩洛西、參議院民主黨少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、財長姆欽（Steven Mnuchin）與白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），當地時間周四黃昏將繼續開會，商討新紓困計劃內容。

特朗普政府一直討論從3月通過的2萬億美元刺激計劃資金中，提取未動用的部分，以資助行政命令。

佩洛西表示，她會支持特朗普延長保護房客免受驅逐的禁止驅逐令，但就指額外的資金須獲國會通過。

責任編輯：李勝君


 

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