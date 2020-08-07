【二手劈價】業主捱打 減價數百萬賣樓個案不絕 天晉3房割喉式劈價317萬沽出

新冠肺炎疫情未見起色，限聚令下買家睇樓難度大，業主再次處於弱勢，特別是銀碼較大的3房單位，要有更大議價空間才可吸引買家注目，最近市場劈價逾數百萬元的成交再現，不少個案更是以於市價成交。其中一個將軍澳天晉的3房單位，業主劈價317萬元將單位沽出。

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香港置業首席分區董事唐文廸表示，疫情反覆，部份業主擴闊議價空間吸客，該行剛促成天晉3A期5A座高層A室成交，單位向西南，望海景，間隔為3房連多用途房及士多房，實用面積約854平方呎。唐文廸稱，單位以1,950萬元放盤2個月，其後獲區內客接洽，最終業主減價317萬元沽，減幅約16%，以約1,633萬元成交，實用呎價約19,122元。據了解，買家心儀單位望海景，加上業主願意減價，故睇樓2次後拍板入市。不過，原業主也是獲利離場，資料顯示，原業主於2014年10月以約1,321萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約312萬元，物業升值約23.6%。

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此外，港島區3房單位的減幅也明顯較大，一名長情業主剛大幅減價480萬元，沽出銅鑼灣東寧大廈3房。中原地產高級資深分區營業經理陳彪表示，分行促成銅鑼灣東寧大廈高層A室成交，實用面積1,272平方呎，為3房套間隔，坐享維多利亞公園景及維港海景。業主6月時放盤，叫價2,600萬元，最終累減480萬元，以2,120萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,666元。陳彪指，買家屬於外區用家。原業主於1996年4月以571萬元買入單位，持貨24年，帳面獲利1549萬元，單位升值271%。

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北角富澤花園日前也錄減價150萬元的低市價成交，中原資深區域營業董事陳家鴻表示，新近促成富澤花園富威閣低層H室成交，單位為實用面積650平方呎，3房套間隔，望開揚樓景。業主叫價1,150萬元，見疫情嚴重，急於放售，最終2星期內減150萬元以1,000萬元將單位易手，折合平均實用呎價15,385元，成交價較市價低10%。陳家鴻指，原業主於2009年12月以478萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利522萬元，單位升值109%。

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