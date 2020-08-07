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【美股焦點】Facebook漲6%創新高 推Instagram Reels對陣TikTok

即市財經 01:34 2020/08/07

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Facebook股價再創新高。

Facebook（美︰FB）股價再創新高，升幅逾6%，高見264.13美元，總市值逾7500億美元。Facebook早前正式在美國、日本、澳洲等50多個國家和地區推出了短視頻應用程Instagram Reels，以挑戰抖音海外版TikTok。

由於美國政府的壓力，TikTok需分拆其美國業務，目前微軟（美︰MSFT）據報正尋求收購TikTok於全球各地的業務。據外電報道，Reels為爭奪TikTok的百萬粉絲「網紅」，正在進行一項數十萬美元的獎勵計劃，冀以重金招攬網紅轉移至Reels，並同意只在其平台發布視頻的創作者報酬更高。

相關文章︰【美股焦點】Facebook旗下IG擬推短視頻產品Reels　重金挖TikTok網紅

TikTok總裁斥Facebook「偽裝愛國、抄襲」 擬用不公平手段趕絕TikTok

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編輯︰侯景成

美股 Facebook（美：FB） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 抖音 Facebook Instagram
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