Tik Tok還擊才是上策

社交媒體Tik Tok近年在年輕人中爆紅，但特朗普卻要把它封殺，連微軟要收購它，特朗普也是心不甘、情不願，揚言交易中的大百分比售價要交給美國庫房。此種做法在美國歷史中從未出現過，為何大選在即，特朗普會冒上得罪數以千萬計美國Tik Tok用戶的風險，連合理的理由也拿不出，便千方百計地打壓這社交媒體？

Tik Tok是內地私營科網企業「字節跳動」的子公司，字節跳動2012年創立，在內地已十分流行的「抖音」，與Tik Tok十分相似，在內地用抖音這品牌，海外則是Tik Tok。若看其發展的數字，容易嚇一跳，最近兩年，下載Tik Tok程式的數量，超過了facebook，排行第一。至於全球它有多少用戶，不同來源有不同數字，少則10億，多則20億，我暫時尚未能作判斷，但這不重要，因為用戶數字還在不斷上升，我們已知道它已足可威脅甚至將來取代facebook。傳聞市場假設美國部分的Tik Tok市值500億美元，而母公司字節跳動估值則過千億美元，以一個2012年才成立的創科公司而言，其成績是驕人的。

特朗普保護fb免入絕路

特朗普拿出來打壓的理由是國家安全，但Tik Tok的用戶十分年輕，全球一半的用戶低於34歲，美國的可能更年輕一點，用得最多的似是青少年，亦即所謂Z世代，而相比之下，facebook的用戶大多已超過40歲。這些年輕人用這軟件唱歌跳舞搞笑，用短視頻表達自己有趣之事，又有何國家機密可言？有人訪問了這些用戶，他們唯恐沒人注意，最好當上網紅，根本不在乎放在網上的「私隱」，用國家機密和私隱要網紅放棄成名的機會，或令大家失去平均每天玩大約一個小時的平台，怎會不引起強烈反彈？特朗普不怕把大批投票者推向拜登嗎？

特朗普看來頗為厭惡Tik Tok，必欲除之而後快，我們可以猜測幾個原因。第一，這批Z世代（1995至2010年出生的人）天然地大量不喜歡特朗普，Tik Tok是他們嘲笑特朗普的工具；第二，在6月20日特朗普在Tulsa市的選舉造勢大會中，有些Tik Tok用家號召了近百萬人註冊參加，有了票後卻放鴿子，致會場有大量空位，特朗普惱怒不已；第三，在黑人弗洛伊德被跪殺後，Tik Tok出現了大量諷刺特朗普的短片，因流通量巨大，對他選舉的宣傳十分不利。但也許最重要的是以下的第四點。

我不喜歡陰謀論，但據我所知，網上不少人都認為特朗普與facebook的朱克伯格也許已達成協議。facebook面對Tik Tok，生存受到威脅，它推出過一些應用程式去抗衡，卻是大敗而回。有遠見的企業家都不會希望自己被迫入救亡之路才行動，必欲將對手扼殺於萌芽。上次美國大選時，特朗普的策略師曾利用facebook搜得的數據取得了江山，所以facebook與特朗普交易，要他滅掉Tik Tok並不奇怪，條件是facebook肯幫助他的選戰。

特朗普最初本來打算運用權力隨便把Tik Tok掃出門便是，但微軟卻深明Tik Tok的價值，要把它買下，這樣便打亂了朱克伯格的部署了，但美國政府又怎能有理由反對一個非常美國的微軟去買入一個熱爆的社交媒體？情急之下，又或他貪心之故，竟提出要把賣價取走一大截。

這對微軟與Tik Tok都是不利的，若真的有一定的高百分比價錢被取走，字節跳動自然要求微軟要付出更多才肯賣。更重要的是特朗普並無法理基礎要買賣雙方向美國政府交出「佣金」。

應興訟告美國政府誹謗

外國投資者到內地，中國政府一早便聲明投資者要遵守一系列的法例，有些擁有技術的公司亦估計自己的技術會被學到，但他們仍肯投資，是因為內地市場大，技術轉移及法例，都是他們早已計算好又願意出的成本。但特朗普這次不同，他是別人跑來投資而且非常成功後，突然提出新要求，要人交佣金。這好比一個地產商出租商店，一向都門庭冷清，收不了多少租，但突然跑來一個新租客，講好租金（稅款），簽了約後，生意非常成功，業主卻要求商戶把所有利潤全數交出，否則逼遷，天下哪有此道理？

字節跳動應怎樣回應特朗普的霸凌？我不少友人對回應的策略都甚感興趣。除非微軟給出的價錢非常高及特朗普要求的佣金頗低，否則根本便不應賣。一賣的話，母公司也拿不到多少錢，而且會對自己商譽不利，影響Tik Tok在其他國家的發展。有位朋友，是財經界的退休高人，打慣世界波，他的建議我十分同意。他也認同不應賣，而且還要繼續營業。特朗普的行政命令可能是非法的，所以要跟他打官司，控告美國政府在毫無根據的情況下誹謗公司偷取國家機密，順帶控告政府打擊競爭，保護既有大企業的壟斷，Tik Tok的用家也可控告政府毀掉他們利用Tik Tok創造的極有價值作品。這類官司可打多年，特朗普根本捱不過選舉，而民主黨是不敢碰Tik Tok龐大用家群的。

(本欄逢周五刊登)

本文轉載自《晴報》

▲ （路透社資料圖片）