【美國經濟】新一輪財政刺激方案談判僵持 兩黨分歧無解？特朗普能否破局？

▲ 新一輪紓困方案未有着落，美國經濟前景仍充滿陰霾。

美國民主、共和兩黨繼續就新一輪財政刺激方案僵持。目前上一輪紓困方案的措施基本上已結束，意味着現時美國的所有額外財政刺激手段經已失效，市場憂慮若兩黨繼續拖延，長此下去經濟會再度重陷泥。美國總統特朗普亦開始尋求繞過國會，自行推出新一輪財政措施。

或演變成另一場衰退？

各界對於國會遲遲未能通過新方案而感到憂慮。里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）在接受外媒訪問時直言，美國經濟面臨着復甦遲緩的問題，需要額外財政支持。他指出，在現周期中，財政刺激措施正是合適工具。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯賓尼（Nouriel Roubini）此前形容，國會議員正在「玩火」（playing with fire）。他認為，人們對經濟復甦的擔憂正在加劇，新一輪財政刺激方案遲遲無法出台，或將導致另一場衰退 。

兩黨分歧聚焦失業救濟

共和黨和民主黨其實已在多項措施上達成一致，包括對美國家庭派發現金、延長禁止驅逐房客令等。兩黨的最大分歧，主要集中在額外失業救濟金的金額上。民主黨傾向延長此前的每周額外600美元失業救助，而共和黨則希望降低補助金額，主張把金額降至200美元，並以失業者失業前70%薪金作為基準發放救助，以鼓勵勞動力重投市場。

剛公布的上周新申領失業救濟人數、持續申領失業救濟人數均低於市場預期，很可能與此前每周額外600美元失業救助在7月底到期有關。雖然該措施名義上是7月31日到期，但由於行政上的技術問題，多數州份已在更早的前一周停止了額外補助；而剛好數據亦反映出上周申領失業救濟人數減少。

特朗普擬繞過國會推措施

美國總統特朗普最新表示，白宮正努行以行政命令的方式，推動包括減少薪俸稅、禁止驅逐房客令、失業救濟及學生貸款寬免等措施。此前白宮幕僚長梅多斯亦表示，若國會議員未能達成協議，會以總統的行政命令來解決問題。目前各界對於總統是否有權這樣做看法不一。

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編輯︰侯景成